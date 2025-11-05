HomeCinema News2025

Courteney Cox dirige Patricia Arquette e David Harbour nel crime Evil Genius

Di Chiara Guida

-

David Harbour 2025
Aggregate Films e August Night stanno producendo il film di genere crime Evil Genius, con Patricia Arquette e David Harbour come protagonisti e Courteney Cox alla regia. Ispirato all’acclamata serie di documentari true crime di Barbara Schroeder e Trey Borzillieri, la sceneggiatura è stata scritta da Courtenay Miles, candidata al WGA.

Il film esplora la vera storia del famigerato caso del “pizza bomber”, che si addentra nella storia più profondamente umana dell’inganno, della disperazione e del confine tra vittima e criminale. Nel cast figurano anche Michael Chernus, Garrett Dillahunt, Danielle MacDonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague e Harlow Jane.

August Night finanzierà e produrrà il film con Jason Bateman, Michael Costigan e John Buderwitz con la loro Aggregate Films. Cox è anche produttrice. La produzione è attualmente in corso nel New Jersey.

“Sono rimasto affascinato da Evil Genius fin dalla prima volta che ho visto il documentario”, ha detto Courteney Cox. “È più strano della finzione. A tratti è cupamente divertente, ma allo stesso tempo profondamente emozionante. Una storia d’amore, solitudine, manipolazione e di persone ai margini che vengono trascinate in qualcosa di molto più grande di loro”.

