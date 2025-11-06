Once upon a time (C’era una volta): la spiegazione del finale di serie

Il finale della settima stagione ha portato alla conclusione la longeva serie fantasy della ABC Once upon a time (C’era una volta): ecco cosa è successo nell’ultimo episodio. Le prime sei stagioni di Once upon a time (C’era una volta) erano incentrate su Emma Swan e sulla strana e meravigliosa cittadina di Storybrooke, nel Maine, ma la serie ha preso una nuova direzione dopo che la maggior parte dei personaggi ha ottenuto il proprio lieto fine con la rimozione dell’ennesima maledizione nel finale della sesta stagione.

La settima stagione di Once upon a time (C’era una volta) è stata una sorta di soft reboot, con la maggior parte del cast originale che ha lasciato la serie. L’attenzione si è spostata su Henry Mills, ormai adulto, che vive sotto una nuova maledizione nel quartiere Hyperion Heights di Seattle, e sugli sforzi di sua figlia Lucy per aiutarlo a ricordare chi è veramente.

Negli episodi che precedono il finale della settima stagione, è stato rivelato un altro colpo di scena di Once upon a time (C’era una volta): Eloise (alias Madre Gothel) aveva lanciato una maledizione che ha riportato indietro nel tempo i personaggi. Ciò significa che la linea temporale della settima stagione si svolgeva in realtà in concomitanza con gli eventi del primo episodio della settima stagione, in cui il giovane Henry viveva ancora a Storybrooke.

Henry rompe la maledizione e si ricongiunge con Lucy e sua moglie Ella, ma i festeggiamenti durano poco con l’arrivo di Rumplestiltskin dal Regno dei Desideri, che porta via la sua famiglia nel Regno dei Desideri. Nell’episodio finale di Once upon a time (C’era una volta), “Leaving Storybrooke”, viene rivelato che Rumple del Regno dei Desideri intende mandare tutti in regni separati per vivere finali infelici con l’aiuto del giovane Sir Henry, con cui ha stretto un accordo.

Nel frattempo, Henry adulto è bloccato in una prigione a forma di palla di neve con Lucy, Ella, Hook e Weaver, ma vengono liberati con l’aiuto di Robin e Alice. Il vendicativo Sir Henry vuole la testa di Regina, di cui ha bisogno per aiutare Rumple del Regno dei Desideri a condannare i personaggi a un finale infelice. Regina e il giovane Henry si affrontano in un duello con la spada che apre i portali verso i regni separati, ma fortunatamente Regina riesce a convincere Henry che lo ama, riportandolo alla ragione e chiudendo i portali.

In un altro momento del finale di Once upon a time (C’era una volta), Hook salva sua figlia Alice dall’essere risucchiata nel portale, ma l’eroica azione riempie il suo cuore di veleno, con grande gioia di Rumple del Regno dei Desideri, che sfida il suo alter ego Weaver a distruggerlo. Weaver strappa il proprio cuore e lo dà a Hook, riportandolo indietro dall’orlo della morte e distruggendo sia Rumple del Regno dei Desideri che Weaver, che finalmente si ricongiunge con Belle nell’aldilà.

Con il malvagio Rumplestiltskin sconfitto, Regina lancia un’altra maledizione, ma questa volta per amore, che unisce tutti i regni delle fiabe a Storybrooke. Le scene finali del finale della settima stagione di Once upon a time (C’era una volta) sono ambientate qualche tempo dopo e vedono Regina sorpresa da un’incoronazione che rivela che i cittadini dei vari regni hanno deciso di incoronarla Regina Buona dei Regni Uniti, ottenendo finalmente il suo lieto fine.