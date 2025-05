David Harbour: 10 cose che forse non sai sull’attore

David Harbour è uno di quegli attori che sin da subito ha saputo trovare un suo posto nel mondo del cinema, riuscendo a conquistare una larga fetta di pubblico con le sue interpretazioni in molti film di successo. Famoso ai più per essere apparso nella serie Stranger Things, Harbour ha dimostrato di saperci fare e di essere un attore versatile e con i fiocchi.

Ecco dieci cose da sapere su David Harbour.

I film e i programmi TV di David Harbour

I film da giovane di David Harbour

1. Ha recitato in celebri film. David Harbour ha debuttato sul grande schermo grazie al film Kinsey di Bill Condon e da qui, l’amore per la recitazione ha preso sempre più piede. Già l’anno seguente, Harbour compare in film di successo come I segreti di Brokeback Mountain e in La guerra dei mondi, con Tom Cruise, per poi lavorare in Quantum of Solace (2008) e Revolutionary Road (2008), con Leonardo DiCaprio. In seguito, l’attore recita in Thin Ice – Tre uomini e una truffa (2011), End of Watch – Tolleranza zero (2012), Snitch – L’infiltrato (2013), Parkland (2013), The Equalizer – Il vendicatore (2014), La preda perfetta (2014), e Black Mass – L’ultimo gangster (2015), con Johnny Depp. Tra i suoi ultimi film, vi sono Suicide Squad (2016), Sleepless – Il giustiziere (2017), Hellboy (2019),

I film di oggi di David Harbour

Dal 2020 ad oggi l’attore ha recitato invece in Tyler Rake (2020), Black Widow (2021), No Sudden Move (2021), Una notte violenta e silenziosa (2022), Un fantasma in casa (2023), Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023), Thunderbolts* (2025) e A Working Man (2025).

2. Ha recitato anche per il piccolo schermo. Harbour ha recitato anche per la televisione prendendo parte a Law & Order – I due volti della giustizia (1999), per poi apparire in serie tv come The Book of Daniel (2006), Lie to Me (2009), Royal Pains (2009), Pan Am (2012), Elementary (2013), Manhattan (2014), The Newsroom (2014), Rake (2014), State of Affairs (2015) e Crisis in Six Scenes (2016). Al di là di queste apparizioni, il suo ruolo rimasto maggiormente scolpito nell’immaginario comune è quello di Jim Hopper, l’agente della fortunata serie Stranger Things, dove recita accanto a Winona Ryder e Millie Bobby Brown. Ha inoltre dato voce a Frankenstein nella serie animata Creature Commandos.

David Harbour in Stranger Things

3. Ha ottenuto importanti riconoscimenti per il suo ruolo nella serie. In Stranger Things, uno dei titoli di punta della piattaforma Netflix, Harbour ricopre il ruolo di Jim Hopper, il protettivo poliziotto che prende sotto la propria custodia la giovane Undici. L’interpretazione di questopersonaggio da parte di Harbour è una delle cose più apprezzate della serie, passando egli dall’essere comico all’essere estremamente commovente, senza perdere la propria aura di duro. Per la sua performance, l’attore è poi stato candidato ad importanti premi, tra cui gli Emmy.

David Harbour è Hellboy

4. Si è allenato molto per il ruolo. Harbour ha descritto il suo Hellboy come una versione adolescente rispetto al personaggio visto nei precedenti due film – che ha dunque cercato di non imitare – e dunque molto più segnato da crisi esistenziali. Per poter incarnare il personaggio, egli si sottopose poi ad un rigido allenamento, raggiungendo un’ottima forma fisica. Ciò gli ha anche permesso di poter sopportare il peso del trucco prostetico applicatogli addosso. Allo stesso tempo ha portato avanti diverse ricerche sul personaggio, in collaborazione con Mignola.

David Harbour nel mondo Marvel con Black Widow e Thunderbolts*

5. Si è trasformato fisicamente per il ruolo. Nel film del 2021 Black Widow, Harbour interpreta Guardiano Rosso, la controparte russa di Captain America. Per tale ruolo, l’attore si è sottoposto ad una drastica trasformazione fisica. Oltre a vantare già una lunga barba, fatta crescere per la quarta stagione di Stranger Things, ha infatti deciso di ingrassare per il ruolo, raggiungendo i 127 chili. Nel corso delle riprese, ha poi perso 27 chili per le sequenze dedicate ai flashback.

6. Ha ripreso il ruolo nel nuovo film Marvel. Dopo essere apparso in Black Widow, Harbour ha ripreso il ruolo di Guardiano Rosso in Thunderbolts*, dove si unisce al gruppo guidato da Yelena Belova per affrontare una pericolosa minaccia. Harbour si è detto entusiasta di poter interpretare nuovamente questo personaggio, preparandosi anche in questo caso a livello fisico per l’esperienza. Come noto, l’attore tornerà in tali vesti anche per Avengers: Doomsday.

David Harbour è su Instagram

7. Ha un profilo Instagram molto seguito. Nell’epoca dei social, anche David Harbour ha deciso di stare al passo dei suoi colleghi attori, tanto da aprire un proprio profilo Instagram, seguito da qualcosa come 8,3 milioni di persone. Dalla bacheca del suo account si evince quanto David sia ricco di ironia e di autoironia, ma anche di come nasconda un cuore ricolmo di amore e di affetto vero il suo pubblico, la sua fidanzata e il cast di Stranger Things, diventato come se fosse una vera famiglia.

David Harbour e la moglie Lily Allen

8. David Harbour è fidanzato con Alison Sudol. La vita sentimentale di David Harbour è stata protagonista di un certo interesse da parte di fan, ammiratori e riviste di gossip, soprattutto da quando si è presentato, nel gennaio del 2018, insieme ad Alison Sudol (famosa per aver interpretato Queenie in Animali Fantastici) durante i Critics’Choice Award. I due, tuttavia, si sono separati nel 2019. In precedenza, invece, è stato legato a Julia Stiles, con cui ha condiviso quattro anni assieme (dal 2011 al 2015), e Maria Thayer, con cui si frequentato dal 2009 al 2011.

9. Si è sposato e separato. Poco dopo essersi separato dalla Sudol, nello stesso 2019 l’attore intraprende una relazione con la cantante inglese Lily Allen, nota per singoli quali Smile, Not Fair, The Fear e Fuck You. I due si sono poi sposati il 7 settembre del 2020. Prima di Harbour, la Allen era stata sposata dal 2011 al 2015 con un certo Sam Cooper, con la quale ha avuto anche due figlie. La loro relazione sembra essere finita per via di diversi tradimenti da parte di lei. Nei primi mesi del 2025, invece, è stato riporto che Harbour e Allen si sono separati, apparantemente per infedeltà di lui.

David Harbour ha dei figli?

Ad oggi, l’attore non ha avuto figli da nessuna delle donne a cui è stato legato né dalla moglie Lily Allen. Harbour ha infatti dichiarato di volersi dedicare principalmente alla propria carriera da attore.

L’età e l’altezza di David Harbour

10. David Harbour è nato il 10 aprile 1975 a White Plains, New York, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,90 metri.



