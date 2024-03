Nonostante le speculazioni sul fatto che il film potesse essere accantonato dopo aver perso le star Melissa Barrera e Jenna Ortega, all’inizio di questo mese abbiamo scoperto che Scream VII è ancora vivo e andrà avanti con un nuovo regista, il creatore e scrittore dello Scream originale Kevin Williamson. Abbiamo anche saputo che Neve Campbell – che ha abbandonato l’ultimo film per una disputa sulla retribuzione – riprenderà il suo ruolo di Sidney Prescott, l’iconica final girl protagonista della saga. Sembra però che Sidney non sarà l’unico volto familiare a tornare per questo nuovo capitolo.

Secondo l’insider Daniel Richtman, l’attore di Scream 3 Patrick Dempsey sarebbe attualmente in trattative per tornare nel ruolo del detective Mark Kincaid. Kincaid non si vede dall’epilogo del terzo film e, sebbene Dempsey avrebbe dovuto riprendere il ruolo per Scream 4, un conflitto di programmazione con Transformers 3 lo ha costretto a rinunciare. Nel revival di Scream del 2022, si accenna però al fatto che Mark e Sidney si sono sposati, cosa poi confermata dai registi di quel film. Con il ritorno di Sidney, è dunque probabile anche il ritorno di Mark.

Già in precedenza si era accennato alla possibilità di un ritorno di Dempsey. Dopo che le due attrici protagoniste sono state dichiarate fuori dal progetto, i produttori avevano espresso interesse a riavere Campbell e Dempsey come protagonisti. Con la prima ora confermata, si attende l’ufficialità per quanto riguarda l’attore. Richtman ha però anche menzionato che il ritorno di Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers – con la quale le trattative sarebbero a loro volta in corso – sarebbe “assicurato”, dato che è miracolosamente sopravvissuta all’incontro con Ghostface in Scream VI.

Cosa sappiamo di Scream VII?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream VII è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si punta ora al ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell, Courtney Cox e Patrick Dempsey. Al momento, non è noto quando uscirà il film.