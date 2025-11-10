Elle Fanning fornisce importanti aggiornamenti sulla produzione del film prequel di Hunger Games

In uscita nel 2026, Hunger Games – L’alba sulla mietitura è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo che racconta la storia del giovane Haymitch Abernathy durante la 50ª edizione degli Hunger Games. Il cast include Joseph Zada, McKenna Grace, Whitney Peak, Ben Wang, Elle Fanning, Billy Porter, Glenn Close e Ralph Fiennes, tra gli altri. L’alba sulla mietitura è diretto dal veterano della saga Francis Lawrence, su una sceneggiatura dello scrittore candidato all’Oscar Billy Ray.

Ambientato 24 anni prima degli eventi di The Hunger Games, funge da prequel alla quadrilogia originale e da sequel a Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente del 2023. Come tale, presenta le versioni più giovani di molti dei personaggi adulti di The Hunger Games. Tra questi c’è Effie Trinket, interpretata da Elizabeth Banks nei film originali e che sarà interpretata da Fanning in L’alba sulla mietitura.

Mentre manca più di un anno all’uscita del film nelle sale, Elle Fanning ha recentemente condiviso un aggiornamento entusiasmante. L’attrice ha dichiarato a Collider: “Beh, ho finito di girarlo, quindi è fatta.” La produzione complessiva di Sunrise on the Reaping non è ancora terminata, ma dovrebbe concludersi questo mese.

“Effie è sullo schermo, il che è fantastico”, ha continuato Fanning. Ha poi aggiunto che “i vestiti sono fantastici”. Il personaggio di Effie è noto per il suo stile eccentrico, indicativo del suo status di cittadina della ricchissima Capitol, e gli abiti di Banks nella serie di film sono iconici, molti dei quali sono capi firmati.

Cambiando argomento, Fanning ha elogiato i film precedenti e il modo in cui è stata interpretata Effie. “Adoro quello che ha fatto Elizabeth Banks, quindi mi inchino davanti a lei!” ha dichiarato la star di Predator: Badlands. “Spero di poter rendere orgogliosi i fan.” Definendo la produzione “divertente”, ha anche elogiato il “fantastico” regista del film Francis Lawrence e il “fantastico” cast.

Fanning non è l’unica membro del cast ad aver parlato finora del tanto atteso prequel. Grace ha condiviso la sua reazione affermando: “Vuoi sempre fare del tuo meglio per dare vita a tutto ciò che i fan desiderano vedere”. Sebbene i dettagli su quanto il film sarà fedele al libro siano scarsi, sia Fanning che Grace hanno espresso il desiderio di rendere felici i fan. Hunger Games – L’alba sulla mietitura uscirà il 20 novembre 2026.

FOTO DI COPERTINA: Elle Fanning alla premiere del film “Sentimental Value” il 5 novembre 2025. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com