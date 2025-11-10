Quanto ha guadagnato il Superman di James Gunn secondo il nuovo rapporto della DC Studios

Nuovi dettagli sui risultati finanziari del film Superman di James Gunn sono stati rivelati in un rapporto della DC Universe. Con il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, l’Uomo d’Acciaio è tornato sul grande schermo quest’estate, con David Corenswet nel ruolo dell’ultimo figlio di Krypton.

Secondo Forbes, Superman ha fruttato alla DC Studios oltre 100 milioni di dollari di profitti e sta “avvicinandosi ai 150 milioni di dollari a livello globale, quando tutto sarà detto e fatto quest’anno”. Poiché il film DCU ha incassato 616,58 milioni di dollari al botteghino mondiale, 262,4 milioni di dollari provenivano dal mercato internazionale, mentre 354,1 milioni di dollari provenivano dal mercato interno.

Il reboot DC dell’iconico eroe ha anche portato la DC Studios ad avere il film tratto da un fumetto con il maggior incasso del 2025, superando tutte le uscite della Marvel Studios. The Fantastic Four: Gli Inizi, uscito solo due settimane dopo Superman, ha chiuso la sua corsa con 521,8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Thunderbolts* ha incassato 382,4 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre Captain America: Brave New World ha incassato 415,1 milioni di dollari a livello globale. Superman è stato l’unico film di supereroi del 2025 a raggiungere i 600 milioni di dollari e oltre.

Tra le numerose recensioni positive del film Superman, il debutto di Corenswet nella DCU ha attualmente ottenuto l’83% nel punteggio della critica e il 90% nel punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes. Il film vede anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor.

Il film ha riscosso un grande successo anche su HBO Max, essendo diventato disponibile sul servizio di streaming dopo 70 giorni di programmazione nelle sale. Il film sui supereroi di Gunn ha ottenuto più di 13 milioni di visualizzazioni globali in soli 10 giorni, che secondo Variety rappresentano il pubblico più vasto in 10 giorni per il servizio di streaming della Warner Bros. dal film Barbie del 2023.

Il futuro della Warner Bros. Discovery è attualmente un argomento molto dibattuto a Hollywood, poiché lo studio è in vendita e diversi grandi nomi avrebbero manifestato interesse ad acquisirlo. Secondo quanto riferito, David Ellison della Paramount manterrebbe i talenti creativi chiave in caso di fusione con la Warner Bros., tra cui la leadership di Gunn e il co-CEO Peter Safran.

Dopo il successo di Superman, il film Man of Tomorrow sta andando avanti, poiché Gunn è pronto a dirigere il sequel, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2026. Il progetto, di cui ha scritto la sceneggiatura, sarà incentrato sull’eroe titolare e su Lex che devono unire le forze contro una minaccia comune, con la continuazione prevista nelle sale il 9 luglio 2027.