Park Chan-wook espulso dalla Writers Guild of America: ecco perché!

La Writers Guild of America ha annunciato venerdì di aver espulso due membri, Park Chan-wook e Don McKellar, per aver scritto la miniserie per la HBO “The Sympathizer” durante lo sciopero del 2023.

Park e McKellar hanno co-creato la serie di sette episodi, con Hoa Xuande e Robert Downey Jr., basata sull’omonimo romanzo del 2015 dello scrittore Viet Thanh Nguyen. La serie è andata in onda nel 2024. Secondo la Writers Guild, Park Chan-wook e Don McKellar non hanno presentato ricorso contro le loro espulsioni.

La WGA ha inoltre annunciato che Anthony Cipriano è stato sospeso fino al 1° maggio 2026 per aver scritto “The Last Breath“, precedentemente noto come “Untitled True Story Haunting—Thriller Project“. Cipriano ha ricevuto anche una censura pubblica e l’interdizione a vita dal ruolo di capitano dello sciopero.

Park Chan-wook, 61 anni, è uno sceneggiatore, regista e produttore sudcoreano noto per film come “Oldboy” (2003) e “The Handmaiden” (2016). Il suo prossimo lungometraggio, una produzione coreana intitolata “No Other Choice“, sarà presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia alla fine di agosto. McKellar è un attore e regista canadese che ha scritto, diretto e interpretato “Last Night” (1998). Ha una sceneggiatura per “No Other Choice“, che condivide con Park, Lee Kyoung-mi e Lee Ja-hye.

La WGA aveva precedentemente annunciato di aver sanzionato sette sceneggiatori per varie presunte violazioni durante lo sciopero del 2023. Quattro di questi scrittori sono stati identificati pubblicamente quando hanno scelto di presentare ricorso, ma gli altri tre sono rimasti anonimi fino a venerdì. In una nota ai soci, i dirigenti della WGA hanno affermato che il consiglio direttivo aveva “deciso che le sanzioni disciplinari dovessero essere rese pubbliche”.

La WGA non ha fornito dettagli sulle violazioni dello sciopero commesse da Park, McKellar e Cipriano. Nella nota, la gilda ha ringraziato i volontari che hanno prestato servizio nel Comitato per il rispetto delle regole dello sciopero. “Hanno indagato su decine di accuse di violazioni e hanno stabilito se ci fossero prove sufficienti per inviare i casi al Consiglio direttivo per ulteriori azioni”, ha dichiarato la dirigenza.

Il consiglio e i funzionari hanno inoltre ringraziato i membri delle varie commissioni processuali, che hanno ascoltato le testimonianze e hanno fornito raccomandazioni disciplinari al consiglio.

“Tutti questi membri hanno offerto volontariamente il loro tempo per il delicato ma necessario compito di responsabilizzare gli scrittori affinché adempiano ai propri obblighi nei confronti dei colleghi, ai sensi delle Norme sullo Sciopero, delle Norme di Lavoro e dello Statuto della WGAW”, ha affermato la WGA.