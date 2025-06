Godzilla X Kong: Supernova, Delroy Lindo svela come il film affronta un antico problema del Monsterverse

La star di Godzilla x Kong: Supernova Delroy Lindo offre alcune prospettive su come il prossimo capitolo della saga Monsterverse della Legendary potrebbe aprire nuovi orizzonti con il suo cast umano. Sebbene si sappia ancora molto poco sulla trama di Godzilla X Kong: Supernova, il cast non titanico è in costante crescita da mesi ormai ed è ricco di star famose come Lindo.

In un’intervista con KTVU a Oakland, Lindo ha parlato della sua esperienza sul set del terzo film che vedrà Godzilla e Kong alle prese con un nuovo nemico. Ha sottolineato in particolare il suo apprezzamento per i produttori della Legendary e della Warner Bros. per la loro visione del film:

Ho apprezzato il fatto che questi produttori siano consapevoli che l’elemento umano in queste narrazioni deve essere il più forte possibile. Da questo punto di vista, hanno lavorato con me per dare corpo al personaggio che volevano che interpretassi… abbiamo lavorato per dare corpo al personaggio e renderlo il più umano possibile, perché hanno capito molto bene che, affinché questi grandi film ispirati alla CGI funzionino, anche l’elemento umano deve essere avvincente per il pubblico.

Non ci sono ancora informazioni sul personaggio di Delroy Lindo, ma sarà uno dei tanti nuovi personaggi umani della serie. Al momento della stesura di questo articolo, solo Trapper, il veterinario dei Titani interpretato da Dan Stevens, è stato confermato per il ritorno da Godzilla X Kong: The New Empire, rendendo difficili da confermare qualsiasi trama di Supernova.

Cosa significano i commenti di Delroy Lindo per Godzilla X Kong: Supernova

I commenti di Lindo fanno pensare che i produttori del Monsterverse potrebbero voler affrontare una delle critiche più recenti rivolte all’universo cinematografico interconnesso e popolato da mostri. Nei primi cinque film, il cast umano è stato in gran parte (anche se non del tutto) rinnovato, rendendo difficile collegare o sviluppare storie umane senza sottrarre spazio all’azione dei mostri.

Questa strategia ha prodotto battaglie tra titani di alto livello e immagini straordinarie, che il pubblico ha accolto con grande entusiasmo. Tuttavia, i commenti di Lindo fanno pensare che almeno per Godzilla X Kong: Supernova sia possibile una transizione, con la narrazione che si sposta un po’ più verso il cast umano.

Ciò avrebbe molto senso, considerando quanti nomi importanti sono stati aggiunti alla produzione finora. Con la produzione ormai avviata, Kaitlyn Dever (The Last of Us), Sam Neill (Jurassic Park), Matthew Modine (Stranger Things), Jack O’Connell (Sinners) e Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead) sono stati scritturati per affiancare i già citati Dan Stevens e Delroy Lindo.

Con così tanti grandi nomi nel cast, il film dovrà quasi necessariamente ruotare attorno al lato umano della vicenda. Che si tratti dell’organizzazione Monarch, che dà la caccia ai titani, o di un nuovo concorrente nella presunta forza internazionale G-Force, i commenti di Lindo fanno pensare che i protagonisti umani avranno tutti la possibilità di mettersi in luce.