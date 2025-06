Avengers: Doomsday, l’aggiornamento rivela i dettagli del costume di Thor e l’allenamento ridotto di Chris Hemsworth

Sono stati rivelati i primi dettagli sul nuovo costume di Thor in Avengers: Doomsday. Chris Hemsworth è uno dei due Avengers originali confermati nel cast di Avengers: Doomsday. L’attore è stato anche il primo protagonista annunciato per il film del Marvel Cinematic Universe quando lo studio ha rivelato il cast attraverso un live streaming a sorpresa con le sedie degli attori mostrate nel corso di alcune ore.

Thor detiene un record impressionante nell’MCU, essendo l’unico eroe con quattro film da solista, anche se Spider-Man di Tom Holland lo eguaglierà nel 2026. Tuttavia, le possibilità che Thor 5 venga realizzato sono buone, almeno se la morte del Dio del Tuono non fa parte dei piani per Avengers: Doomsday.

In un’intervista a The Independent, il preparatore atletico di Chris Hemsworth, Luke Zocchi, ha spiegato come l’allenamento di Thor sia diverso per Avengers: Doomsday, in parte a causa del nuovo costume di Thor nell’MCU. Hemsworth si sta concentrando sulle braccia e sulle spalle, poiché il costume di Avengers: Doomsday metterà in risalto queste parti del corpo. Inoltre, non sarà così tonico come in Thor: Love and Thunder. Ecco la citazione completa:

“Odio dirlo, ma penso che stiamo semplicemente invecchiando un po’. Non ci stiamo più ammazzando e non pensiamo più che più è meglio è. Al contrario, siamo un po’ più in sintonia con il nostro corpo.

Eravamo in una posizione in cui [sentivamo di] doverlo fare. Poteva essere l’ultima volta che interpretava Thor, quindi volevamo che fosse imponente e avevamo un anno per allenarci. Poi questa volta Chris ha detto: ‘Sì, non so se voglio farlo di nuovo’.”

Cosa significa il nuovo aggiornamento su Thor Avengers: Doomsday

Anche se Hemsworth potrebbe non essere nella stessa forma in cui era in Thor: Love and Thunder, l’attore è ancora al massimo della forma per interpretare un supereroe. È logico che abbia ridotto l’allenamento per il ruolo con il passare degli anni. Dopotutto, Hemsworth ha ora 41 anni, non 27 come quando è stato scelto per la prima volta per interpretare Thor.

Thor: Love and Thunder presentava anche una scena con Zeus e altri dei in cui i vestiti dell’eroe venivano spazzati via. Hemsworth doveva apparire visibilmente tonico per quella scena, il che spiega perché i suoi allenamenti fossero così intensi. Come spiegato dal suo preparatore atletico, l’attore pensava anche che potesse essere il suo canto del cigno nell’MCU, quindi si è allenato ancora più duramente.

Con Hemsworth che ora torna per Avengers: Doomsday e probabilmente con ancora qualche film dell’MCU in serbo dopo quello, il suo allenamento per Thor potrebbe essere meno intenso. Per quanto riguarda il nuovo costume di Thor in Avengers: Doomsday, sembra che l’eroe dell’MCU avrà una tuta senza maniche. Questo corrisponderebbe al dettaglio di come le sue braccia e le sue spalle sarebbero messe in risalto.