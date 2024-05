Kaitlyn Dever: tutto quello che sappiamo sull’attrice

Avrete probabilmente sentito parlare dell’ultima serie true crime di Netflix, Unbelievable, una mini serie in otto parti su casi di stupro irrisolti. Ciò significa che probabilmente avrete sentito parlare dell’attrice protagonista della serie, Kaitlyn Dever, che è diventata famosa dopo la messa in onda. Ma chi è?

Chi è Kaitlyn Dever?

Kaitlyn Dever è un’attrice e cantante americana che ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi di piccole e grandi dimensioni. In particolare, è l’attrice protagonista della serie femminista Unbelievable di Netflix, basata su un articolo giornalistico vincitore del Pulitzer, intitolato An Unbelievable Story of Rape, realizzato dalle organizzazioni statunitensi The Marshall Project e ProReublica. La storia è incentrata su Marie Adler (Kaitlyn Dever), una diciottenne violentata sotto la minaccia di un coltello a Washington nel 2008, quando uno sconosciuto si è introdotto nel suo appartamento e l’ha legata al letto.

Fuori dal set, la Dever ha formato la band folk-pop Beulahbelle con la sorella Mady (che è la sua copia sputata!).

Chi altro appare in Unbelievable accanto a Kaitlyn Dever?

Kaitlyn Dever guida il cast di Unbelievable insieme a Elizabeth Marvel, Toni Collette e Merritt Wever. In una precedente intervista con Teen Vogue, la Dever ha raccontato come l’aver visto la Collette in Il sesto senso abbia scatenato il suo interesse per la recitazione, affermando che “il primo film di paura che i miei genitori mi hanno fatto vedere è stato Il sesto senso. Quando ho visto [Collette] in quel film, ho pensato: “Oh mio Dio, questa è una vera performance”. È stata la prima interpretazione onesta che ho visto e mi ha lasciato senza fiato e ho pensato: “È questo che voglio fare. È esattamente quello che voglio fare”.

Qual è l’età di Kaitlyn Dever?

Kaitlyn Dever ha 22 anni (è nata il 21 dicembre 1996) e sta già facendo faville nel mondo dello spettacolo. Davvero notevole, lo sappiamo.

Kaitlyn Dever, i film e le serie tv nel quale ha recitato

Oltre al legal drama Unbelievable, la Dever ha all’attivo alcuni ruoli minori e maggiori in progetti come Bad Teacher, J. Edgar, The Mentalist, Last Man Standing, Booksmart e recentemente il dramma biografico Beautiful Boy con Timothée Chalamet e Steve Carell.

Nel 2021 ha fatto parte del cast della serie tv Dopesick – Dichiarazione di dipendenza. Nel 2022. Nel 2022 ha interpretato la figlia di Julia Roberts e George Clooney in Ticket to Paradise. Ma è nel 2023 che ottiene il successo più grande quando è protagonista dell’horror di fantascienza Nessuno ti salverà (No One Will Save You). Nel 2024 viene annunciato che la Dever interpreterà Abby nella seconda stagione dell’acclamata serie HBO The Last of Us.

Kaitlyn Dever ha un profilo Instagram?

Sì, il suo profilo Instagram è @kaitlyndever. Seguitelo per ricevere aggiornamenti sulla sua carriera di attrice e foto di moda sciccose.

Kaitlyn Dever ha un Twitter?

Il suo Twitter è @kaitlyndever.