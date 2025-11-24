Hamnet è il miglior film mai realizzato: ecco come risponde Chloé Zhao a questa affermazione

La regista di Hamnet, Chloé Zhao, risponde al poster virale che afferma che il film è il più grande di tutti i tempi. Basato sul romanzo del 2020 di Maggie O’Farrell, la storia di Hamnet esplora una versione romanzata della vita di William Shakespeare. Si concentra in particolare sulla morte del figlio di William e Agnes, Hamnet, e su come questa tragedia abbia contribuito allo sviluppo dell’opera di Amleto.

Dopo le proiezioni ai festival cinematografici di Telluride e Toronto, le recensioni di Hamnet (qui potete leggere la nostra) sono state stellari, e molti critici che lo hanno definito il miglior film del 2025. Il poster diventato virale porta questo elogio a un livello superiore, definendolo il miglior film di tutti i tempi.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per Hamnet, Zhao ammette che questo tipo di elogi viene tributato a molti film. Ciononostante, è entusiasta di aver suscitato finora una reazione così forte e positiva negli spettatori e spiega l’impatto inestimabile di un’emozione così autentica. Date un’occhiata ai commenti di Zhao qui sotto:

Beh, vedo che questo sentimento la dice lunga sui film. [Ride] Ma è incredibile! Avere una reazione del genere dalle persone? Il nostro lavoro è aiutare le persone a provare emozioni. Una volta che provano qualcosa, in qualunque modo la esprimano – qualcuno può scrivere un sacco di appunti, può letteralmente non reagire affatto e non parlarne mai più, o qualcuno può dire che è il miglior film mai realizzato – quella è la loro espressione di ciò che hanno provato. Quindi, lo accetto!

Sebbene definire Hamnet il miglior film di tutti i tempi sia ovviamente soggettivo, il film è uno dei favoriti per il premio come miglior film agli Oscar. È un anno molto competitivo, con altri potenziali candidati tra cui Una battaglia dopo l’altra, I Peccatori, Marty Supreme, Sentimental Value, Frankenstein e Wicked: For Good. Nonostante la concorrenza, Hamnet è considerato uno dei favoriti per la vittoria dell’ambito premio.

Oltre a Miglior Film, si prevede che Hamnet riceverà nomination anche in altre categorie degli Oscar. Jessie Buckley, che interpreta la moglie di Shakespeare, Agnes, è ampiamente attesa come Miglior Attrice agli Oscar di quest’anno. Paul Mescal, che interpreta William Shakespeare nel film, sarà probabilmente candidato come Miglior Attore Non Protagonista.

Per quanto riguarda Chloé Zhao, ci sono alte probabilità che riceva una nomination come Miglior Regista. Con altri probabili candidati tra cui Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra, Ryan Coogler per I Peccatori e Josh Safdie per Marty Supreme, anche questa è una categoria piuttosto competitiva, ma in cui Zhao potrebbe sicuramente vincere. In precedenza aveva vinto il premio come Miglior Regista nel 2021 per Nomadland e il film con Frances McDormand si era aggiudicato anche il premio come Miglior Film nello stesso anno.

L’uscita cinematografica limitata di Hamnet inizierà il 26 novembre negli Stati Uniti, seguita da un’ampia distribuzione il 12 dicembre. In Italia è atteso per febbraio 2026.