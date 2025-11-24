Man of Tomorrow: James Gunn rivela gli storyboard e anticipa l’inizio della produzione

Il regista e co-CEO della DC Studios James Gunn sta lavorando intensamente su Man of Tomorrow, il sequel di Superman in uscita che vedrà Clark Kent e Lex Luthor affrontare Brainiac (stando a quanto ad oggi riportato). Su Instagram, Gunn ha ora condiviso una prima immagine di una pila enorme di storyboard del prossimo film DCU (la si può vedere qui). Guardando attentamente, si nota lo schizzo di una persona in cima… potrebbe trattarsi di una prima bozza di Brainiac? Al momento non ci sono certezze.

Gunn ha commentato il post scrivendo: “Nuova pila di storyboard pronti per la troupe lunedì mattina”. Secondo diverse fonti, le riprese di Man of Tomorrow non dovrebbero iniziare prima del prossimo aprile. Tuttavia, il fatto che Gunn abbia detto che lunedì consegnerà questi storyboard alla troupe del sequel conferma che il lavoro di pre-produzione è in pieno svolgimento. Tuttavia, non ci aspettiamo di vedere alcuna anteprima ufficiale di questo film prima del 2026.

È probabile che Man of Tomorrow sarà girato di nuovo in spazi pubblici, il che significa che dovremo aspettare solo qualche mese per vedere le prime foto dal set. Gunn ha ad oggi tenuto segreta la trama, ma il prossimo capitolo della “Saga di Superman” sarà probabilmente cruciale per i suoi piani più ampi per la DCU. Checkmate e Salvation dovrebbero entrambi apparire dopo il loro debutto nella seconda stagione di Peacemaker, ma molte saranno le sorprese da attendersi.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.