Nicholas Hoult rivela quando inizieranno le riprese di Man of Tomorrow

James Gunn ha descritto Man of Tomorrow non come un sequel diretto di Superman, ma come un secondo film del franchise con protagonisti David Corenswet e Nicholas Hoult. La seconda stagione di Peacemaker, invece, dovrebbe essere considerata un prequel del film in uscita. In ogni caso, si tratta comunque del prossimo capitolo della “Saga di Superman”. Indipendentemente da come lo si voglia intendere, gran parte del film è ancora avvolta nel mistero.

Sappiamo che il piano prevede che Superman e Lex Luthor si alleino contro una minaccia molto più grande (che sembrerebbe essere Brainiac) e che Luthor indosserà la sua tuta da guerra verde e viola dei fumetti. Durante una recente apparizione a una convention, proprio all’interprete di Luthor, Nicholas Hoult, è stato chiesto di rivelare qualcosa sul film in uscita.

“Non posso. Mi metterebbe nei guai”, ha dichiarato. “Ma inizieremo le riprese ad aprile. E sono emozionato”. È già qualcosa. Diversi media hanno riportato in precedenza che le riprese inizieranno ad aprile, quindi la conferma di Hoult consolida ulteriormente questo dato. Ci aspettiamo che il cast Man of Tomorrow si rechi a Cleveland e Atlanta per girare le scene ambientate a Metropolis.

Ciò significa che le foto dal set dovrebbero arrivare online abbastanza rapidamente la prossima primavera e con esse qualche prima anticipazione sul film. L’interpretazione di Lex da parte di Nicholas Hoult è stata ben accolta dai fan, e sarà molto interessante scoprire cosa succederà quando lui e Superman saranno costretti a mettere da parte le loro differenze per combattere Brainiac.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.