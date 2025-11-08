HomeCinema News2025

Hunting Season: l’istinto di sopravvivenza di Mel Gibson entra in azione nel primo trailer

Di Redazione

Hunting Season

Mel Gibson (Bowdrie) entra in azione nel nuovo trailer del thriller poliziesco di prossima uscita, Hunting Season. Il film d’azione è diretto da Raja Collins e vedrà anche la partecipazione di Shelley Hennig (January), Sofia Hublitz (Tag), A.J. Buckley (Davenport) e Jordi Mollà (Alejandro).

Nell’anteprima di Hunting Season, il duo padre e figlia, Bowdrie e Tag, che vivono una vita appartata nella natura selvaggia, salvano January da un fiume, dopo che è stata colpita da un proiettile ed è in fin di vita. Lei spiega come è stata braccata e Bowdrie giura di proteggerla dai suoi aggressori. Guarda il trailer qui sotto:

Hunting Season segue il viaggio violento e ricco di azione di Bowdrie e Tag, che cercano di proteggere January da un pericoloso signore della droga, Alejandro, determinato a vedere morta la giovane donna. Di conseguenza, i due protagonisti si ritrovano coinvolti nelle attività del criminale e dei suoi scagnozzi, mettendo a rischio le loro stesse vite.

Gibson ha trascorso l’ultimo decennio reinventandosi come antieroe grizzly, interpretando ruoli in film come Blood Father e Dragged Across Concrete. Anche se Hunting Season continua questa tendenza, c’è una differenza. Invece di vivere in una grande città o interpretare un mercenario, il suo personaggio assomiglia più a un eremita nella natura selvaggia, costretto a interagire con gli altri. Ha scambiato la vistosità dei suoi progetti precedenti con un ruolo più essenziale ed emotivo, rivelando un lato più tranquillo e primitivo di sé stesso.

Hunting Season debutterà con un’uscita limitata. Sarà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi partecipanti e sulle piattaforme digitali il 5 dicembre 2025.

