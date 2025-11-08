Buffy: la serie reboot ha finalmente una data di uscita

La data di uscita del tanto atteso reboot di Buffy – l’ammazzavampiri è stata finalmente rivelata in un nuovo report. Dopo anni di speculazioni, all’inizio di quest’anno è stato annunciato che Hulu aveva ordinato un episodio pilota per una nuova serie dedicata a Buffy. Il progetto, che fungerà sia da sequel della serie originale che da reboot a sé stante, vedrà Sarah Michelle Gellar riprendere il ruolo che l’ha resa famosa, quello di Buffy Summers.

Gellar tornerà nella nuova serie. Ma i riflettori saranno puntati su una nuova giovane cacciatrice, che secondo quanto riferito si chiamerà Nova, interpretata dalla star di Star Wars: Skeleton Crew e The Lowdown, Ryan Kiera Armstrong. La regista premio Oscar di Nomadland, Chloé Zhao, dirigerà l’episodio pilota, mentre le sceneggiatrici di Poker Face e Agents of S.H.I.E.L.D., Nora e Lilla Zuckerman, scriveranno la sceneggiatura. Tutti e tre saranno anche produttori esecutivi insieme a Gellar.

Sebbene non ci siano notizie sul fatto che il progetto sia stato scelto per diventare una serie, Variety riporta che il reboot di Buffy dovrebbe debuttare su Hulu nel 2026. La rivelazione arriva nel contesto delle recenti tendenze di revival e continuazioni di serie popolari della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000, con altri esempi come Scrubs, Prison Break e Malcolm in the Middle.

La notizia segna la prima volta che il reboot di Buffy viene riportato come in fase di avanzamento su Hulu, anche se lo streamer stesso non ha fatto alcun annuncio. Tuttavia, non si tratta di uno sviluppo sorprendente. Zhao e Gellar hanno parlato in alcune interviste in modo tale da suggerire che il progetto sia in corso, con Gellar che ha menzionato la sua disponibilità a riportare in scena i membri del cast di Buffy.

Un altro segnale incoraggiante è che, rispetto al pilot di Prison Break, anch’esso previsto come Hulu Original, Buffy sta procedendo a un ritmo molto più veloce. Il reboot di Prison Break è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2023. I dettagli sul cast e sulla trama hanno poi cominciato a trapelare a partire dal marzo 2025. Il progetto è stato ufficialmente approvato nell’ottobre 2025. Il pilot di Buffy è stato annunciato formalmente a febbraio, girato durante l’estate e ora punta al debutto nel 2026.

Prodotto da 20th Television e Searchlight TV, con il pilot girato a Los Angeles, il reboot di Buffy l’ammazzavampiri vede anche la partecipazione di Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Bock, Daniel Di Tomasso e Jack Cutmore-Scott. Kingston Vernes, Merrin Dungey, Audrey Hsieh, Audrey Grace Marshall e Chase Sui Wonders, invece, appaiono in ruoli ricorrenti e come ospiti.