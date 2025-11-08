Amsterdam Empire – Stagione 2 si farà? ecco tutto quello che sappiamo

Creata da Piet Matthys, Nico Moolenaar e Bart Uytdenhouwen, la serie Netflix Amsterdam Empire entra nella vivace scena della cannabis di Amsterdam, con Jack Van Doorn alla guida della più grande catena di coffeeshop nota come The Jackal. Quando la notizia della sua relazione con la famosa conduttrice televisiva Marjolein Hoffman diventa di dominio pubblico, Jack cerca di uscire pulito dal suo matrimonio con Betty Jonkers, ex cantante e icona della moda. Ma Betty si rifiuta di arrendersi senza lottare e chiede in cambio l’unica cosa a cui suo marito non potrà mai rinunciare: il suo impero economico. La prima stagione si conclude con Betty che assume il controllo di The Jackal dopo aver eliminato la banda criminale nota come Tichelaars. Tuttavia, con la guerra fredda tra lei e Jack ancora in corso, la storia ha ancora molto da raccontare. Anche se Netflix non ha ancora dato il via libera a un sequel, nella migliore delle ipotesi, i fan di questa serie poliziesca possono aspettarsi una seconda stagione intorno al 2027.

La seconda stagione di Amsterdam Empire seguirà probabilmente le avventure di Betty come nuova proprietaria di The Jackal

Dato che la prima stagione si conclude con il trionfo di Betty su Jack, è naturale che un potenziale seguito della storia faccia luce su come lei governa le cose come nuova proprietaria di The Jackal. Mentre Jack ha governato l’intero settore della cannabis con pugno di ferro per decenni, Betty porta una ventata di aria fresca e ha dimostrato di essere perfettamente in grado non solo di gestire l’azienda, ma anche di ampliarne gli orizzonti. Tuttavia, è improbabile che il suo ex marito si arrenda così facilmente, e il futuro potrebbe vederli nuovamente ai ferri corti. C’è anche la minaccia persistente dei Tichelaars, poiché, sebbene i membri principali della banda siano tutti morti, non si può escludere la possibilità che alcune fazioni siano sopravvissute. Pertanto, un possibile sequel potrebbe vedere il ritorno della banda malavitosa, desiderosa di vendicare la morte del proprio leader.

Sebbene Jack sopravviva alla ferita da arma da fuoco, alla fine della stagione la sua vita è al minimo storico. Non solo il magnate perde il controllo di The Jackal, ma anche la sua relazione con Marjolein giunge al termine alla luce dei suoi legami con la criminalità. A tal fine, se la seconda stagione venisse approvata, la serie potrebbe concentrarsi sulla fine della relazione, con Jack che potrebbe cercare di ricongiungersi con Marjolein o sviluppare nuove relazioni lungo il percorso. Tuttavia, il fatto che Betty conosca la verità sulla morte di Guido significa che Jack non potrà mai riposare in pace, poiché lei ha sempre la possibilità di fargli pressione affinché faccia ciò che lei vuole. Inoltre, se il caso venisse mai riaperto per una nuova indagine, ci sono buone possibilità che il coinvolgimento di Jack venga alla luce, e questo potrebbe rovinare ogni filo narrativo.

La seconda stagione di Amsterdam Empire vedrà il ritorno di volti familiari

Il finale mozzafiato della prima stagione lascia ampio spazio al proseguimento delle vicende di molti personaggi in un possibile sequel e, nella migliore delle ipotesi, i fan possono aspettarsi che i protagonisti di “Amsterdam Empire” riprendano i loro ruoli. Mentre Famke Janssen e Jacob Derwig molto probabilmente interpreteranno nuovamente i ruoli di Betty Jonkers e Jack Van Doorn, il potenziale ritorno dell’attrice Elise Schaap nella storia rimane incerto, dato che il suo personaggio ha rotto i legami con Jack. Al contrario, c’è una buona possibilità che gli attori Jade Olieberg e Romana Vrede possano avere un ruolo di primo piano nei futuri sviluppi della serie, rispettivamente nei panni di Katya Van Doorn e Shanti. Lo stesso potrebbe valere per Victor Löw, il cui personaggio, Bolle, rimarrà probabilmente una presenza jolly nella storia, in grado di ribaltare le sorti a suo piacimento.

Mentre i personaggi principali sopravvivono alla serie di prove pericolose per la loro vita, lo stesso non si può dire per alcuni dei personaggi secondari, il che rende il loro ritorno nella storia una possibilità remota. Raymond Thirty, un attore di spicco nei Paesi Bassi, molto probabilmente non riprenderà il ruolo di Guido nella storia a causa della tragica morte del personaggio. Tuttavia, dato che l’indagine sulla sua morte ha ancora molto da offrire, Thirty potrebbe tornare sotto forma di flashback. Lo stesso, tuttavia, non vale per gli attori Bart Slegers e Jelle Mensink, i cui personaggi antagonisti, Gijs e Noud Tichelaar, muoiono nel finale di stagione. Invece, un potenziale sequel potrebbe dare spazio a nuovi personaggi della famiglia Tichelaar, con volti nuovi che si uniranno al cast.

La seconda stagione di Amsterdam Empire potrebbe affrontare l’arco narrativo della redenzione di Jack

Alla fine del finale di stagione, Betty, Jack e Marjolein emergono come individui trasformati con un senso più concreto del bene e del male. Questo, a sua volta, li costringe a scegliere da che parte stare, e un potenziale sequel potrebbe seguirli più da vicino nei loro rispettivi viaggi. Per Betty, possedere The Jackal è un modo per liberarsi dal suo stile di vita soffocante e trovare qualcosa che la appassioni veramente. In particolare, data l’enfasi narrativa sul suo stato d’animo ancora legato ai suoi giorni da pop star, la nuova serie di responsabilità potrebbe entrare in conflitto con il suo attuale sistema di credenze. Tuttavia, Jack potrebbe trovarsi su una traiettoria esattamente opposta, dove una serie di fallimenti lo costringe a rivalutare le sue scelte di vita. In uno scenario del genere, una possibile seconda stagione potrebbe vederlo raddoppiare i suoi errori precedenti o ricucire i suoi rapporti e allontanarsi dalle sue affiliazioni criminali, anche se ciò significa dire addio a una vita di esuberanza.

A differenza di Betty e Jack, che escono dalla stagione con una grande conquista, Marjolein si limita a uscire dal gioco e tornare al suo precedente stile di vita. A tal fine, una continuazione della storia potrebbe esplorare le sue difficoltà nell’adattarsi alle mutate circostanze. Il fatto che sia una rinomata personalità televisiva non fa che aumentare i problemi, e la serie potrebbe potenzialmente sollevare il tema dei media e di come le informazioni su una persona possano essere distorte durante la loro diffusione. Allo stesso modo, la figlia di Jack, Katya, è sulla via della guarigione emotiva e psicologica, ma il trauma di aver tolto la vita a qualcuno difficilmente scomparirà così presto. Pertanto, se la serie verrà rinnovata per un’altra stagione, Katya potrebbe scegliere se seguire le orme del padre o uscire dal mondo del sangue e delle cospirazioni per trovare il proprio spazio nella vita.