I Fantastici 4: Michael Chiklis (La Cosa) afferma che i film originali “hanno fatto molte cose giuste”

Di Gianmaria Cataldo

-

In una recente intervista con Collider, Michael Chiklis, che ha interpretato Ben Grimm, alias La Cosa, in I Fantastici 4 e nel suo sequel del 2007 I Fantastici 4 e Silver Surfer, ha affermato che i due blockbuster Marvel sono stati ‘sottovalutati’ al momento della loro uscita e che i critici che hanno stroncato i film “hanno sbagliato”. “Credo che molte persone abbiano sbagliato il loro giudizio”, ha detto Chiklis. “Hanno davvero denigrato i nostri film, che sono stati molto sottovalutati considerando che… erano molto amati dal pubblico. È stato uno di quei casi in cui i critici non hanno apprezzato quei film, ma il pubblico sì, e questo vale ancora oggi”.

Ha continuato: “Ho sempre pensato in silenzio: ‘Ok, dite quello che volete, ma la gente lo vede’. E ora, dopo tutti questi anni, la gente sta riconoscendo che questi film sono adatti alle famiglie, divertenti… hanno fatto molte cose giuste. Potranno anche essere imperfetti, ma sono davvero dei buoni film”. Entrambi i film dei Fantastici 4 della metà degli anni 2000 hanno infatti visto un rinnovato interesse con la recente uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Tuttavia, al loro debutto, non sono stati affatto apprezzati dalla critica.

Il primo film si attesta al 28% sul sito di recensioni Rotten Tomatoes, mentre il sequel si attesta a un leggermente migliore 37%. Sebbene non siano stati amati dalla critica, Chiklis ha sottolineato che entrambi i film hanno ottenuto un certo successo commerciale. “Abbiamo incassato tre quarti di miliardo di dollari con quei due film”, ha aggiunto. “Quindi, sapete, tutte quelle persone non possono essere completamente fuori di testa, capite cosa intendo?

Doveva esserci un terzo I Fantastici 4

Sempre parlando di quei primi film dedicati alla famiglia Marvel, Ioan Gruffudd, che ha recitato al fianco di Chiklis nel ruolo di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, ha recentemente dichiarato a Vulture che inizialmente era prevista la realizzazione di tre film sui Fantastici Quattro, ma la trilogia è stata alla fine interrotta. “L’idea era di realizzarne tre, e penso che il secondo film abbia avuto lo stesso successo del primo e sia piaciuto altrettanto ai fan”, ha detto Gruffudd.

Mi è piaciuto particolarmente lavorare con Doug Jones [nel ruolo di Silver Surfer] in quel film, che è un artista straordinario e un esperto nel campo del movimento. Se volete vedere qualcuno che dà vita a un personaggio fisicamente, lui è semplicemente imbattibile. Quindi c’era sicuramente questo slancio, e il piano era di fare tre film, ma queste decisioni sono al di fuori del mio controllo”.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
