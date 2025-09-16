Il club dei delitti del giovedì 2: il regista conferma il ritorno di un personaggio

Nel passaggio dalla pagina allo schermo, Il club dei delitti del giovedì è riuscito a mantenere intatta l’atmosfera accogliente del giallo sotto la regia di Chris Columbus. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche fondamentali alla trama del libro di Richard Osman che hanno alterato il corso delle indagini. Forse il più grande di questi arriva verso la fine, quando viene rivelato che Bogdan (Henry Lloyd-Hughes), lo sfortunato tuttofare di cui Elizabeth (Helen Mirren) e suo marito Stephen (Jonathan Pryce) si sono fatti amici, era il responsabile dell’omicidio del co-proprietario di Coopers Chase, Tony Curran (Geoff Bell).

Le circostanze dell’omicidio sono diverse, ma il cambiamento più notevole avviene quando Bogdan viene arrestato, cosa che non accade mai nel libro perché Elizabeth non lo denuncia. Ciò è particolarmente significativo considerando il ruolo che Bogdan svolge nei libri successivi della serie di Osman. Parlando con Maggie Lovitt di Collider in una conversazione sugli adattamenti cinematografici dei libri, a Columbus è dunque stato chiesto se, mentre realizzava la sua versione di Il club dei delitti del giovedì, avesse preso in considerazione la possibilità di realizzare dei sequel basati sugli altri capitoli della serie.

“Oh, Dio, assolutamente, ci siamo resi conto che questi libri erano incredibilmente popolari tra il pubblico, non solo nel Regno Unito, ma in tutto il mondo”, ha risposto. Osman ha altri tre libri da cui attingere, con un quarto in arrivo. Il processo è stato simile a quello della serie Harry Potter del regista, dove non solo ha letto in anticipo, ma anche l’autrice J.K. Rowling ha informato gli attori su dove stavano andando i loro personaggi man mano che la storia si svolgeva. “Ho letto tutti i libri disponibili. Sapevo esattamente dove stavano andando quei personaggi”.

Pertanto, Columbus era ben consapevole del futuro di Bogdan e ne ha tenuto conto nel descriverlo mentre affrontava le conseguenze delle sue azioni. Oltre a ciò, ha fatto uno sforzo in più per assicurarsi che gli attori avessero tutte le informazioni rilevanti di cui avevano bisogno dai libri per dare vita agli abitanti di Coopers Chase. Anche se il film ha dovuto ridurre la storia nella sceneggiatura di Katy Brand e Suzanne Heathcote, almeno i piccoli dettagli dei personaggi non sono andati persi nella traduzione.

“Sapevamo, ad esempio, che Bogdan e Donna (Naomi Ackie) avrebbero sviluppato una relazione nel secondo libro, anzi, nel secondo libro, e ancora di più nel terzo libro. Quindi sapevamo dove stavano andando tutti i personaggi, anche nei minimi dettagli, come il fatto che Joyce stesse pensando di comprare un cane. Questo tipo di cose erano importanti per noi in termini di realizzazione del film, così anche gli attori sapevano dove stavano andando con i personaggi. Prima di iniziare le riprese e durante le prove, ho praticamente riletto il primo libro e tutto ciò che non era nel film, che non era nella sceneggiatura, l’ho scritto in parti specifiche per ogni attore”, ha spiegato il regista.

“In altre parole, sono stato in grado di dare a Joyce, o meglio a Celia [Imrie] e Helen, Pierce [Brosnan] e Sir Ben [Kingsley], pagine di dialoghi o descrizioni dei personaggi che erano essenziali per i loro ruoli. Così hanno potuto leggerle e interpretare al meglio i personaggi. Quindi, anche se era una cosa inconscia, sapevano dove si trovava il loro personaggio, da dove provenivano le origini di quei personaggi nel libro. Quindi tutto ciò che è stato fatto nel primo film è in realtà una preparazione per i film successivi“.

Il club dei delitti del giovedì 2 non è ancora stato confermato, ma Columbus voleva lasciare aperta la porta nel caso in cui il film giallo avesse avuto successo. Tuttavia, i cambiamenti hanno suscitato qualche preoccupazione nei lettori, che temevano che Bogdan sarebbe stato messo da parte per i futuri sequel. Il regista ha però assicurato che il suo arresto non avrebbe significato un’uscita definitiva del personaggio. “Per quanto riguarda il film, abbiamo tutti pensato che sarebbe stato leggermente più interessante, forse più soddisfacente, se Bogdan fosse stato arrestato”.

“Non è mai stata nostra intenzione tenere Bogdan fuori dai sequel. Avrei dovuto concludere il primo film come hanno concluso tutti i grandi film di James Bond in passato, con “Bogdan tornerà in L’uomo che morì due volte”. Quindi, ovviamente, tornerà. Sapete, c’è un motivo per cui ha ucciso Tony Curran per legittima difesa, gente… basta usare un po’ di immaginazione e pensare a cosa significa legittima difesa. Significa che uscirà di prigione molto rapidamente”.

“Ovviamente riporteremo in scena Bogdan. – ha aggiunto il regista – Ovviamente saremo il più fedeli possibile al secondo libro. Ma, ripeto, dobbiamo pensare al fatto che stiamo realizzando un film e che a volte ci sono dei limiti di tempo. Nel caso di Potter, il primo film durava due ore e 40 minuti ed era già stato ridotto il più possibile rispetto al primo libro. Lo stesso vale per il secondo e il terzo libro. Quindi per me era una questione di… ecco perché è andata così. È un po’ deludente leggere questi commenti, che definisco di minoranza, ma mentre li leggo penso: “Beh, non preoccupatevi. È quello che stiamo pensando, ci pensiamo noi”.