Il club dei delitti del giovedì: la spiegazione del finale del film Netflix

Il club dei delitti del giovedì è l’ultimo giallo su Netflix, e il finale ricco di colpi di scena della storia deve essere analizzato nei dettagli per essere compreso. Con una serie di libri da adattare e un cast incredibile che include Pierce Brosnan, Helen Mirren e Ben Kingsley, il film potrebbe facilmente diventare un franchise di successo per la piattaforma di streaming. Il nuovo film apporta alcune modifiche al materiale originale, tra cui il personaggio di Ron interpretato da Brosnan, ma rimane fedele allo spirito dei romanzi.

Con un ottimo mistero, un umorismo accessibile e una scenografia incredibilmente abile, guidata dal regista di Mamma ho perso l’aereo, Chris Columbus, c’è molto da apprezzare nel nuovo film. Con componenti così efficaci, non sorprende che le recensioni di Il club dei delitti del giovedì siano state molto positive. Il nuovo film ha uno spirito così affascinante che sicuramente sarà un grande successo per la piattaforma di streaming. Con un finale così dettagliato, tuttavia, vale la pena analizzare la conclusione in dettaglio.

Un membro de Il club dei delitti del giovedì ha ucciso Peter Mercer

Il film inizia con il club che dà il titolo al film che si riunisce per discutere della misteriosa morte di Angela Hughes avvenuta decenni prima. Il caso irrisolto sembra sospetto fin dall’inizio, con il fidanzato di Angela, Peter Mercer, che afferma di aver visto un uomo mascherato scappare dalla sua casa dopo aver gettato Angela dalla finestra. L’uomo mascherato non è mai stato catturato, ma sembra ovvio a tutti che Peter Mercer fosse il vero assassino. Nonostante ciò, nessuno dei poliziotti ha mai avuto dubbi sulla sua innocenza, tranne Penny Grey, ex membro della polizia del Kent e co-fondatrice del club.

Penny, convinta che ci fosse stato un errore giudiziario, ha preso la legge nelle sue mani e ha ucciso Peter Mercer. Questo la portò a nascondere questo particolare caso ai suoi compagni, e il club lo scoprì solo dopo che Penny era diventata troppo malata per lavorare con loro. Al giorno d’oggi, questo è importante a causa dello stato di Cooper’s Chase. I resti di Mercer furono sepolti nella proprietà, e il progetto di sviluppo in cui è coinvolto Ian Ventham prevederebbe lo scavo del territorio.

Dopo che Tony, l’ultima speranza per Cooper’s Chase, viene ucciso, John, il marito di Penny, si sente con le spalle al muro. Decide di farsi giustizia da solo, proprio come sua moglie, per nascondere il suo senso di colpa. Con una dose di fentanil procuratasi grazie al suo precedente lavoro di veterinario, John uccide Ian. Sfortunatamente per entrambi, l’intero complotto alla fine viene scoperto. Tuttavia, piuttosto che andare in prigione, John prende l’importante decisione di porre fine alla propria vita e a quella di sua moglie. Il film si conclude con il funerale dei personaggi, avvolto da un’aura di oscurità e tristezza.

Un incidente con Bogdan ha causato la morte di Tony

Naturalmente, l’omicidio principale del film ha poco a che fare con le azioni di John e Penny. Tony Curran, comproprietario della Cooper’s Chase, sembra essere l’unico a prendersi cura dei residenti della casa di riposo e si rifiuta di vendere la proprietà ai costruttori. Questo inizialmente lo rende un eroe. Purtroppo, non tutto è così semplice con Tony. L’uomo è in realtà piuttosto disonesto, come viene rivelato nel corso della storia. Lui e Bobby Tanner sono coinvolti in un piano che li vede coinvolgere uomini disperati provenienti dall’estero per lavorare.

Quando arrivano, Tony prende i loro passaporti in modo che non possano andarsene e li sfrutta come manodopera a basso costo. Bogdan, che all’inizio del film viene portato a lavorare per Ian, è una di queste vittime. Stanco dell’oppressione che ha subito e con una madre malata a casa, Bogdan va a casa di Tony per riprendersi il passaporto. Purtroppo, la situazione degenera e, nonostante le sue intenzioni contrarie, Bogdan finisce per uccidere Tony accidentalmente.

Cooper viene salvato e Joyce entra a far parte del club in modo permanente

Il finale del film vede la formazione di una nuova versione del club, con Joyce che diventa un membro più permanente. Nonostante le battute di Elizabeth durante tutta la storia, tra le due donne molto diverse inizia a formarsi un legame. Joyce, in quanto ex infermiera, ha qualcosa di molto speciale da offrire al club e si è guadagnata il loro rispetto durante tutto il film. Inoltre, il Cooper’s Chase viene fortunatamente acquistato dalla persona migliore possibile. Joanna, la figlia di Joyce, investe nella proprietà, sperando di renderla ancora migliore. L’amata casa di riposo continuerà a vivere e il club omonimo avrà ulteriori possibilità di risolvere altri omicidi negli anni a venire.

Il vero significato di Il club dei delitti del giovedì

Nonostante alcuni momenti di autentica oscurità e alcuni temi pesanti, la sceneggiatura del film è caratterizzata da una grande leggerezza. Tutti i membri del cast hanno la possibilità di brillare in alcuni momenti emozionanti, immergendosi in un dramma straziante e in una commedia edificante. Questo equilibrio è difficile da trovare, ma il film ci riesce bene con il suo sguardo sorprendentemente profondo sulla vita e la mortalità, così come sul bene e sul male. Nessuno degli assassini del film è il vero cattivo. Bogdan ha ucciso Tony, ma è stato un incidente e il risultato del fatto che lui stesso era vittima di abusi.

Lo stesso vale per Penny, che desiderava semplicemente vedere fatta giustizia. Le azioni di John, nell’uccidere Ian, sono forse le più egoistiche, ma sono state compiute per proteggere la sua amata moglie. Niente è perfetto e ciascuno dei personaggi ha una sorta di tristezza nella propria vita. Il rapporto di Elizabeth con il marito, affetto da demenza, è molto emotivo. La sua perdita arriverà alla fine, come è successo anche a Penny. I personaggi del film sono complessi, ed è per questo che la storia funziona.

Sono nella fase avanzata della loro vita e devono fare i conti con la propria mortalità e le proprie malattie, il che fa sembrare alcuni di questi omicidi molto più piccoli e meno importanti. Il nuovo film di Netflix trova un equilibrio sorprendente nella sua storia avvincente che rende il film così straordinariamente efficace. Con una visione del mondo più olistica, The Thursday Murder Club crea un legame emotivo con gli spettatori che dura anche dopo che l’affascinante mistero è stato risolto.