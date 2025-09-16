“A volte non vogliono farne parte”. Il regista di Tron: Ares commenta l’assenza di alcuni attori dal sequel

Tron: Ares ci riporterà sulla Griglia per la prima volta da Tron: Legacy del 2010, ma il terzo capitolo sembra destinato a presentare un solo volto noto del franchise che ha esordito nel 1982.

Stiamo parlando, ovviamente, di Jeff Bridges nei panni del ritorno di Kevin Flynn (fortunatamente, questa volta non sarà ringiovanito). Sembra che non ci sia spazio nel film per Sam Flynn di Garrett Hedlund, Quorra di Olivia Wilde o Dillinger Jr. di Cillian Murphy, uno sviluppo deludente per i fan che speravano che questo film fungesse da sequel di Legacy.

Il regista Joachim Rønning e il produttore Justin Springer hanno condiviso le loro opinioni a riguardo durante un’intervista con GamesRadar+ (tramite SFFGazette.com), con il primo che ha spiegato: “Queste non sono solo scelte creative; a volte gli attori non vogliono più farne parte”. Ha aggiunto: “Ci sono diversi modi di vedere la cosa, ma credo che la storia sia arrivata a un punto in cui sentivamo di non aver bisogno che i vecchi personaggi fossero al centro dell’attenzione. Volevamo dare una nuova direzione, onorando allo stesso tempo l’universo in cui ci troviamo”.

L’opinione di Springer era che la priorità di Tron: Ares fosse quella di presentarci una serie di nuovi personaggi, a partire da Jared Leto nei panni di Ares. “Stiamo raccontando una storia ambientata 14 anni dopo, e la cosa più importante è raccontare questa nuova storia in un modo che funzioni.”

“Inserire solo dei cameo, una sfilza di personaggi che amiamo di questo franchise, mi sembra un fan service che non serve alla storia. Ma siamo decisamente concentrati su come sorprendere il pubblico.

“Se non tocchiamo qualcosa in questo film, penso sempre a dove altro potremmo giocare. Ho prodotto la serie animata [Tron: Uprising] e ho lavorato alle giostre del parco a tema”, ha continuato. “Ci sono molti modi diversi per mantenere viva la mitologia, che si tratti di un film, di una serie o di qualsiasi altra cosa, se siamo così fortunati.”

Mentre molti fan rimarranno delusi dalla mancanza di cameo (e dal fatto che non si tratti di un seguito diretto di Tron: Legacy), sono passati quindici anni dall’uscita dell’ultimo film, e non è che abbia avuto un grande successo all’epoca. Resta da vedere se il film avrà un successo maggiore.

Alla regia di Tron: Ares c’è Joachim Rønning, che ha diretto sia Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar che Maleficent – Signora del male per la Disney dopo il suo successo con Kon-Tiki del 2012. Jared Leto, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e Greta Lee completano il cast del film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne.

Il film rappresenta una svolta importante per la saga, introducendo per la prima volta una narrazione che si estende oltre il confine digitale, con Ares che entra nel mondo reale. Questo cambio di prospettiva permette alla saga di esplorare nuove tematiche legate al rapporto tra intelligenza artificiale e società, con toni che sembrano più cupi e riflessivi rispetto ai precedenti capitoli.

Le riprese di Tron: Ares si sono concluse nella primavera del 2024 a Vancouver, dopo numerosi ritardi legati prima allo sviluppo e poi agli scioperi dell’industria hollywoodiana. La produzione è stata supportata da tecnologie all’avanguardia per effetti visivi e scenografie digitali, promettendo un’esperienza visiva innovativa. La speranza dei fan è che questo nuovo capitolo possa rilanciare definitivamente il franchise, rimasto dormiente dal 2010, anno di uscita di Tron: Legacy.

Il film uscirà al cinema il 9 ottobre.