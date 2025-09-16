Sylvester Stallone rivela dettagli su un prequel di Rambo mai realizzato

John Rambo, come noto, è stato uno dei personaggi più iconici di Stallone, che lo ha interpretato per la prima volta nel film Rambo del 1982, per poi riprenderne il ruolo in altri quattro film, l’ultimo dei quali è stato Rambo: Last Blood del 2019. Il personaggio, come noto, tornerà sul grande schermo ma con l’attore Noah Centineo nel ruolo. Il nuovo film, attualmente intitolato John Rambo, sarà infatti un prequel del primo film e racconterà il periodo trascorso da Rambo in Vietnam. Tuttavia, anche Sylvester Stallone stava lavorando ad un prequel, che si sarebbe avvalso dell’uso dell’intelligenza artificiale, ma che è ora stato definitivamente cancellato.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la terza stagione di Tulsa King (in onda dal 21 settembre), è infatti emerso l’argomento del prequel di Rambo e Sylvester Stallone ha detto di aver avuto l’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per ricreare una versione più giovane del personaggio. “Volevo rifarlo con l’AI. Volevo riscrivere la storia del primo Rambo perché volevo che Rambo fosse il ragazzo più simpatico della scuola, il miglior studente, il re del ballo e tutto il resto”.

“E quando va in Vietnam, pensa che sarà una cosa di tre settimane, e poi lo vedi torturato e catturato, i suoi amici uccisi, una cosa dopo l’altra, e la [sua] vita a Saigon. Ed è così che diventa quello che è, ma in origine era un bon vivant, quel tipo di persona. E ho pensato: “Potremmo farlo con l’intelligenza artificiale”, ma abbiamo procrastinato troppo a lungo e loro se ne sono appropriati e, spero, sapete… buona fortuna”, ha concluso Stallone.

Cosa significa questo per il franchise di Rambo

Sylvester Stallone è stato attivamente coinvolto nel franchise di Rambo sin dal suo inizio. Oltre a recitare nei film, ha co-sceneggiato i primi tre film, ha diretto e co-sceneggiato John Rambo e ha co-sceneggiato Rambo: Last Blood. Tuttavia, nonostante le sue intenzioni appena rivelate, Stallone non è coinvolto nel prossimo prequel. Si tratta di un cambio della guardia per la serie, che è stata definita da Stallone per più di 40 anni. Tuttavia, per mantenere la serie Rambo in vita indefinitamente, un nuovo attore avrebbe comunque dovuto assumere il ruolo alla fine.