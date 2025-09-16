HomeCinema News2025

Sylvester Stallone rivela dettagli su un prequel di Rambo mai realizzato

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Rambo Last Blood spiegazione finale
Sylvester Stallone in Rambo: Last Blood

John Rambo, come noto, è stato uno dei personaggi più iconici di Stallone, che lo ha interpretato per la prima volta nel film Rambo del 1982, per poi riprenderne il ruolo in altri quattro film, l’ultimo dei quali è stato Rambo: Last Blood del 2019. Il personaggio, come noto, tornerà sul grande schermo ma con l’attore Noah Centineo nel ruolo. Il nuovo film, attualmente intitolato John Rambo, sarà infatti un prequel del primo film e racconterà il periodo trascorso da Rambo in Vietnam. Tuttavia, anche Sylvester Stallone stava lavorando ad un prequel, che si sarebbe avvalso dell’uso dell’intelligenza artificiale, ma che è ora stato definitivamente cancellato.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per la terza stagione di Tulsa King (in onda dal 21 settembre), è infatti emerso l’argomento del prequel di Rambo e Sylvester Stallone ha detto di aver avuto l’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per ricreare una versione più giovane del personaggio. “Volevo rifarlo con l’AI. Volevo riscrivere la storia del primo Rambo perché volevo che Rambo fosse il ragazzo più simpatico della scuola, il miglior studente, il re del ballo e tutto il resto”.

E quando va in Vietnam, pensa che sarà una cosa di tre settimane, e poi lo vedi torturato e catturato, i suoi amici uccisi, una cosa dopo l’altra, e la [sua] vita a Saigon. Ed è così che diventa quello che è, ma in origine era un bon vivant, quel tipo di persona. E ho pensato: “Potremmo farlo con l’intelligenza artificiale”, ma abbiamo procrastinato troppo a lungo e loro se ne sono appropriati e, spero, sapete… buona fortuna”, ha concluso Stallone.

Cosa significa questo per il franchise di Rambo

Sylvester Stallone è stato attivamente coinvolto nel franchise di Rambo sin dal suo inizio. Oltre a recitare nei film, ha co-sceneggiato i primi tre film, ha diretto e co-sceneggiato John Rambo e ha co-sceneggiato Rambo: Last Blood. Tuttavia, nonostante le sue intenzioni appena rivelate, Stallone non è coinvolto nel prossimo prequel. Si tratta di un cambio della guardia per la serie, che è stata definita da Stallone per più di 40 anni. Tuttavia, per mantenere la serie Rambo in vita indefinitamente, un nuovo attore avrebbe comunque dovuto assumere il ruolo alla fine.

Articolo precedente
The Life of Chuck: recensione del film con Tom Hiddleston
Articolo successivo
Il club dei delitti del giovedì 2: il regista conferma il ritorno di un personaggio
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved