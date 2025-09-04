Il club dei delitti del giovedì 2: il regista parla delle prospettive per un sequel

Il regista di Il club dei delitti del giovedì (The Thursday Murder Club), Chris Columbus, condivide le sue riflessioni sulla possibilità di realizzare Il club dei delitti del giovedì 2 (The Thursday Murder Club 2). Basato sull’omonimo romanzo di Richard Osman del 2020, il nuovo film Netflix segue quattro pensionati che si riuniscono per risolvere casi irrisolti e passare il tempo. Quando un caso diventa scottante, il gruppo si ritrova coinvolto in un’indagine su un omicidio.

Il cast di Il club dei delitti del giovedì 2 (The Thursday Murder Club 2) vanta un elenco impressionante di attori, tra cui Pierce Brosnan nel ruolo di Ron, Helen Mirren nel ruolo di Elizabeth, Ben Kingsley nel ruolo di Ibrahim, Celia Imrie nel ruolo di Joyce e Naomie Ackie nel ruolo di Donna. Il film ha rapidamente guadagnato popolarità dopo la sua uscita il 28 agosto, sollevando domande su un possibile sequel.

Durante una recente intervista con Decider, Columbus ha espresso la sua opinione sulla possibilità che Il club dei delitti del giovedì 2 (The Thursday Murder Club 2) sia all’orizzonte. Anche se il regista chiarisce che nulla è stato ancora confermato, sarebbe felice di tornare a dirigere un sequel del franchise. Ecco il suo commento:

È stato così divertente realizzare questo film che, se il pubblico lo apprezzerà e avrà abbastanza successo, mi piacerebbe sicuramente farlo. Non lo vedo come un sequel, quanto piuttosto come la continuazione della storia di questi personaggi, per vedere dove andranno a finire.

Cosa significa questo Il club dei delitti del giovedì 2 (The Thursday Murder Club 2)

Dopo il successo del primo romanzo, Osman ha lavorato duramente per ampliare la serie con ulteriori capitoli. Attualmente ci sono quattro libri nella serie Thursday Murder Club, e un quinto, The Impossible Fortune, arriverà alla fine di questo mese.

Se Netflix volesse andare avanti con un sequel, quindi, chiaramente non mancherebbe il materiale da cui attingere. Ciò che conta, in definitiva, è la domanda del pubblico, e un numero di spettatori forte e costante sarà fondamentale per un seguito dopo la fine di Il club dei delitti del giovedì (The Thursday Murder Club). Come ha detto Columbus a The Mirror riguardo a un sequel:

“Dipende da quante persone vedranno questo film”.

Con un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes, The Thursday Murder Club ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica e il film rimane uno dei più visti nella classifica dei 10 film più visti su Netflix. Se questo successo continuerà, non c’è motivo di credere che non ci sarà un sequel, soprattutto perché la Mirren ha dichiarato a Radio Times che sarebbe felice di tornare:

“Sarebbe fantastico se la squadra si riunisse di nuovo. Ci siamo divertiti molto durante le riprese. Quindi, onestamente, tutti noi coglieremmo al volo l’occasione“.

Vale la pena notare, tuttavia, che il film ha ottenuto solo il 54% di punteggio Popcornmeter su Rotten Tomatoes, il che indica che il pubblico generale è meno affascinato dal film Netflix rispetto ai critici. Questo potrebbe essere un segno che il numero di spettatori diminuirà prima del previsto, compromettendo le possibilità di un sequel. In definitiva, è troppo presto per dirlo.