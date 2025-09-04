The Beekeeper 2: l’aggiornamento sul casting conferma il ritorno di un personaggio chiave

HomeCinema News2025

L’assassino protettore degli alveari interpretato da Jason Statham tornerà in The Beekeeper 2 e, secondo quanto riferito, sarà affiancato da un attore chiave del film originale.

The Beekeeper era un po’ John Wick e un po’ The Equalizer, con alcune discutibili sfumature politiche per aggiungere un tocco in più. La ricetta si è rivelata irresistibile per gli spettatori quando il film è uscito nel gennaio 2024, portando il film d’azione di Statham a un incasso mondiale di 162 milioni di dollari.

Questi guadagni finanziari inaspettatamente enormi hanno automaticamente dato il via alla produzione del sequel di The Beekeeper, che uscirà probabilmente nel 2026, con Statham ancora una volta a guardia dell’alveare umano grazie alle sue abilità di assassino altamente sviluppate.

Il casting per Beekeeper 2 è attualmente in corso e, secondo quanto riportato, Jeremy Irons è stato aggiunto al cast come star di ritorno, pronto a riprendere il ruolo dell’ex direttore della CIA Wallace Westwyld (tramite Deadline).

Nel primo film Beekeeper, Irons interpretava Westwyld, ex capo dei servizi segreti, ora responsabile della sicurezza della Danforth Enterprises, un’azienda tecnologica di proprietà del losco figlio del presidente degli Stati Uniti. In qualità di ex membro del governo, Westwyld sa tutto dei Beekeepers, il programma segreto che un tempo impiegava Adam Clay, interpretato da Statham, e inoltre sa quanto Clay sia pericoloso per chiunque incroci il suo cammino.

Il ritorno di Irons nei panni di Westwyld potrebbe significare che Beekeeper 2 approfondirà ulteriormente il retroscena di Adam Clay, interpretato da Statham, dato che Westwyld è una delle poche persone a conoscenza dei Beekeepers. Sarebbe naturale che il sequel approfondisse la trama accennata solo nel primo film, forse svelando un universo completo simile a quello di John Wick.

Il ritorno di Irons è positivo anche per rafforzare il prestigio del cast di Beekeeper 2, dato il suo status di vincitore di un Oscar, anche se in realtà sono passati più di 30 anni da quando Irons ha vinto quell’Oscar e negli ultimi anni ha probabilmente offuscato la sua reputazione apparendo in molti film di scarsa qualità.

