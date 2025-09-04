Alien: Pianeta Terra, lo showrunner spiega perché l’episodio 5 è un flashback

Il creatore e showrunner di Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione), Noah Hawley, ha spiegato perché il quinto episodio della serie è un flashback. La serie, come noto, è incentrata su esseri sintetici, nei quali sono state infuse le menti di persone morenti, e su esseri umani alle prese con Xenomorfi e altre creature dopo l’atterraggio di fortuna della USS Maginot. L’episodio 5 della prima stagione, intitolato “Nello spazio nessuno…”, è ambientato su quella nave.

L’episodio genera così una pausa dalla narrazione tornando a quanto avvenuto prima degli eventi dei precedenti episodi. “Sono abituato a raccontare storie lunghe 10 episodi, mentre questa ne ha otto, principalmente per questioni di scala, budget e tutto il resto”, ha spiegato Hawley durante un’intervista con Collider. “È stato interessante crearla. È incredibile quanto lavoro richiedano quelle due ore e quanto ti senti come se stessi preparando le cose per ottenere un risultato”.

“Ti rendi conto che, quando ne hai otto, in realtà non puoi ottenere lo stesso risultato. Non torniamo davvero a Neverland fino alla metà della terza ora, e poi rimangono solo cinque ore. Ma mi è sembrato che le ultime tre ore fossero un viaggio che non si voleva interrompere”. “Non vuoi iniziare la stagione sull’astronave, perché non è quello lo spirito della serie”, aggiunge lo showrunner. “E devi mostrare alla gente qual è lo spirito della serie. Quindi, dove lo metti?”

“Beh, devi tornare a Neverland abbastanza a lungo da coinvolgere davvero le persone in quella storia e portarle a un momento di suspense in cui pensano: “Oh, non vedo l’ora di vedere la prossima settimana”. Poi, quando tornano, e la settimana successiva c’è questo episodio flashback, è meglio che te lo guadagni, perché non è lì che vogliono essere in origine”.

“C’è un motivo per cui iniziamo con un’emergenza. C’è un motivo per cui l’episodio 5 è già nel bel mezzo di essa. Perché poi, molto rapidamente, ti ritrovi a pensare: “Oh, aspetta, questo è un film di Alien. Mi stanno dando un film di Alien”. Era questa la mia speranza, che inserendolo lì… e poi quando si passa all’ora successiva, ci sono molte cose che accadono nell’episodio 6, che ora che conosci il retroscena, assumono un significato completamente diverso”, conclude Hawley.

Cosa significa questo per Alien: Pianeta Terra

La spiegazione che Noah Hawley ha dato per l’episodio flashback di Alien: Pianeta Terra rivela due informazioni fondamentali sulla serie. In primo luogo, Hawley ha chiarito che inserire il flashback dopo la grande rivelazione dell’episodio 4 non era un tentativo di mantenere la suspense per un’altra settimana. Hawley ha invece chiarito che ci sono ragioni legate alla trama alla base di questa decisione. In secondo luogo, Hawley ha affermato che i fan avranno presto ulteriori episodi incredibile. Parlando del flashback dell’episodio 5, Hawley ha commentato che gli ultimi tre episodi della stagione saranno infatti un viaggio che non subirà interruzioni.

