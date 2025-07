Il Nibbio trionfa ai premi Globi d’Oro 2025

Il Nibbio trionfa alla 65esima edizione dei Globi d’oro 2025 conquistando il prestigioso premio assegnato dalla Associazione della Stampa estera in Italia, per il Miglior Film e per il Miglior Attore, con le seguenti motivazioni:

PREMIO GLOBO D’ORO 2025 – Miglior film:

“Portare sul grande schermo vicende scritte dalla vita reale non è mai un compito facile e lo è ancora meno quando appartengono al passato recente e sono rimaste impresse nella memoria collettiva.

Fu il 4 marzo 2005 quando Nicola Calipari, militare e agente segreto, perse la sua vita in missione. Esattamente vent’anni dopo, il lungometraggio realizzato da Alessandro Tonda racconta la sua ultima missione al Cinema.”

PREMIO GLOBO D’ORO 2025 – Miglior attore a Claudio Santamaria:

“La generosità di un uomo perbene, dedito al lavoro fino all’estremo sacrificio, tratteggiata con delicatezza e rispetto, grazie all’interpretazione di un artista sensibile come Claudio Santamaria, che ha usato ogni sua emozione, arrivando dritto al cuore dello spettatore.”

I premi confermano come “Il Nibbio” sia un’opera che ha saputo catturare l’attenzione della critica e del pubblico, grazie alla sua narrazione puntuale, alla regia di Alessandro Tonda e all’interpretazione intensa di Claudio Santamaria, che ha portato sugli schermi l’umanità e la lucida capacità d’azione Claudio Calipari, l’Alto Dirigente del SISMI, che sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de “il manifesto”, Giuliana Sgrena.

“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento della stampa internazionale – commenta Guglielmo Marchetti, Presidente di Notorious Pictures – . Ottenere due Globi d’oro per Il Nibbio consacra lo straordinario lavoro fatto da tutta la produzione e valorizza l’attenzione che c’è stata da parte di tutte le istituzioni nel supportare un film dedicato alla memoria di un grande uomo che ha servito lo Stato italiano. Dedichiamo questi riconoscimenti a Rosa Villecco Calipari e ai figli Silvia e Filippo.”

Uscito in sala lo scorso 5 marzo distribuito da Notorious Pictures, diretto da Alessandro Tonda ed interpretato da Claudio Santamaria, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti – nei panni di Giuliana Sgrena e di Rosa Calipari – Il Nibbioè una coproduzione italo belga Notorious Pictures con Rai Cinema e Tarantula, in collaborazione con Netflix e Alkon Communications ed il supporto del fondo regionale Wallimages, con la speciale collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE), della Polizia di Stato, la Prefettura di Roma, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ambasciata italiana in Marocco e con MedOr Leonardo Foundation come partner culturale. Il film è stato sostenuto anche dal Centre Cinematographique Marocain e dall’ Ambasciata del Regno del Marocco in Italia.

Il Nibbio è ora disponibile su Netflix.

La trama de Il Nibbio

Il Nibbio racconta i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005, quando Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI, sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de “il manifesto” Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica. Calipari ha avuto un suo ruolo cruciale nelle operazioni in Iraq nei primi anni Duemila per salvaguardare la vita umana e mantenere la pace. Il suo omicidio è ancora irrisolto.