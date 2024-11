Charlize Theron: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Considerata una delle attrici più talentuose della sua generazione, la sudafricana Charlize Theron è un concentrato di bellezza e doti attoriali, più e più volte dimostrate attraverso i numerosi ruoli di rilievo da lei interpretati. Vincitrice di alcuni tra i premi più ambiti di Hollywood, la Theron ha costruito una carriera all’insegna della versatilità, passando con naturalezza di genere in genere, e affermandosi come una delle celebrità più influenti del mondo del cinema.

Ecco 10 cose che non sai di Charlize Theron.

I film di Charlize Theron

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice inizia a recitare per il cinema sul finire degli anni Novanta, in film come L’avvocato del diavolo (1997), con Keanu Reeves, Celebrity (1998), Le regole della casa del sidro (1999), Men of Honor (2000), La leggenda di Bagger Vance (2000), e Monster (2003), grazie al quale si consacra. Negli anni successivi continua a recitare in celebri film come Nella valle di Elah (2007), Hancock (2008), con Will Smith, Young Adult (2011), Biancaneve e il cacciatore (2012), Prometheus (2012), con Michael Fassbender, Dark Places – Nei luoghi oscuri (2015), Mad Max: Fury Road (2015), con Tom Hardy, Fast & Furious 8 (2017), Atomica bionda (2017), Tully (2018), Non succede, ma se succede… (2019), con Seth Rogen, Bombshell – La voce dello scandalo (2019), con Margot Robbie.

I film di Charlize Theron oggi

Dal 2020 ad oggi l’attrice ha recitato nei film The Old Guard (2020), con Luca Marinelli, Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), L’accademia del bene e del male (2022) e Fast X (2023).

I film 2024 di Charlize Theron

L’attrice non ha film in uscita al cinema nel 2024, ma è comunque molto impegnata con diversi progetti in arrivo prossimamente, a partire dal film ancora senza titolo di Christopher Nolan, che l’ha voluta nel cast. Prenderà poi parte a The Old Guard 2, al film Apex e all’atteso Atomica bionda 2, che sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

2. Ha prodotto molti dei suoi film. La Theron ha ulteriormente affermato il proprio status all’interno dell’industria intraprendendo una solida carriera da produttrice, il più delle volte per i film da lei anche interpretati. Il primo di questi è anche il film che l’ha consacrata, Monster, mentre poi ricoprirà tale ruolo anche per Sleepwalking (2008), The Burning Plain (2008), Dark Places – Nei luoghi oscuri (2016), Atomica bionda, Tully (2018) e Non succede, ma se succede…, Bombshell – La voce dello scandalo e The Old Guard. La Theron ha inoltre prodotto i film A Private War (2018), con Rosamund Pike, Murder Mystery (2019), con Adam Sandler, nonché le serie Girlboss (2017), Mindhunter (2017-2019) e Hyperdrive (2019).

Charlize Theron e lo spot per Martini

3. Fu il suo primo importante lavoro. Nel 1991, all’età di sedici anni, l’attrice vince il concorso New Model Today, tenutosi a Positano, in Campania. L’attrice decide a quel punto di trasferirsi a Milano, per intraprendere una carriera come modella. Il suo primo lavoro importante sarà quello per il marchio Martini. La nota azienda la sceglie infatti, nel 1993, per partecipare ad un nuovo spot pubblicitario. Questo viene girato a Santa Margherita Ligure, e permette all’attrice di ottenere un successo internazionale.

Charlize Theron in Monster

4. Si è trasformata radicalmente. Nel film Monster l’attrice interpreta la serial killer Aileen Wuornos. La sua è stata definita come una delle interpretazioni migliori di sempre, ma per poter dar vita al personaggio la Theron si è dovuta sottoporre ad una difficile trasformazione. Per poter assomigliare alla vera Wuornos, si è infatti dovuta sottoporre ad estenuanti ore di trucco, il quale aveva il compito di imbruttirla radicalmente. Si è inoltre dovuta sottoporre ad una dieta ingrassante, per poter acquisire circa 15 chili in più, in modo da raggiungere la stazza della killer.

5. Fu la prima scelta per il ruolo. Nonostante la difficoltà della parte, numerose attrici di Hollywood espressero interesse a riguardo. La regista Patty Jenkins si trovò così a dover considerare nomi come Kate Winslet, Heather Graham e Reese Witherspoon. La sua prima scelta era però la Theron. La Jenkins raccontò infatti di essere rimasta particolarmente colpita dalla sua interpretazione in L’avvocato del diavolo, e che sentiva che avrebbe avuto abbastanza coraggio da accettare una sfida complessa come quella richiesta dal ruolo. L’attrice ottenne poi la parte, a cui seguì la gloria.

La vita privata di Charlize Theron

Charlize Theron ha un marito o un fidanzato?

6. Non si è mai sposata. L’attrice, da sempre piuttosto riservata riguardo la propria vita privata, ha in più occasioni ammesso di non avere particolari problemi con il fatto di essere attualmente single. Al contrario, ha di recente affermato di preferire tale stato rispetto all’avere una relazione con cui rischia di non poter esprimere sé stessa. In passato ha però avuto relazioni con il cantante Stephan Jenkins, con l’attore irlandese Stuart Townsend, conosciuto sul set del film Trapped nel 2002, e il premio Oscar Sean Penn, con cui ha avuto una relazione dal 2013 al 2015.

I figli di Charlize Theron

7. Ha adottato due bambini. Non aver trovato un uomo con cui condividere il proprio amore non le ha però impedito di riversarlo altrove. L’attrice ha infatti adottato nel 2012 e nel 2015 due bambini africani, da lei considerati la sua fonte di gioia più grande. La Theron era da sempre stata interessata all’idea dell’adozione, desiderando dare una casa e una vita migliore ai bambini rimasti orfani. Di recente, ha raccontato di come uno dei suoi figli le abbia chiesto come mai non abbia una relazione stabile, e l’attrice si è trovata a rispondere di avere una relazione con sé stessa.

Charlize Theron contro la malattia HIV

8. Ha fondato un’associazione benefica. L’attrice porta tutt’oggi avanti l’associazione da lei fondata, la “Charlize Theron Outreach Proceject“, con cui sostiene la popolazione africana nella lotta contro l’HIV. A novembre 2017, l’associazione aveva raccolto più di 6,3 milioni di dollari per sostenere le organizzazioni africane che lavorano sul campo. Nel 2008, Theron è stata nominata Messaggero di Pace delle Nazioni Unite. Nel suo encomio, Ban Ki-moon ha detto di Theron: “Ti sei costantemente dedicata a migliorare la vita di donne e bambini in Sudafrica e a prevenire e fermare la violenza contro donne e ragazze”.

Charlize Theron è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 7,6 milioni di persone. All’interno di questo la Theron è solita condividere in prevalenza post relativi al proprio lavoro, tra cui immagini o video promozionali, come anche numerose curiosità dal set e foto di backstage. Non mancano però anche immagini relative alla sua quotidianità, come anche post attinenti a cause sociali da lei sostenute.

Charlize Theron: età e altezza

10. Charlize Theron è nata a Benoni, in Sud Africa, il 7 agosto 1975. L’attrice è alta complessivamente 1,77 metri.

Fonti: IMDb, Instagram