Ironheart: Ryan Coogler commenta il debutto di un personaggio Marvel molto atteso

La seconda metà di Ironheart porta gli spettatori a credere che Dormammu stia tirando i fili di The Hood, cosa che sembra ovvia se si guarda la storia di Parker Robbins nei fumetti.

Quando Riri Williams (Dominique Thorne) chiede al misterioso cattivo di Sacha Baron Cohen se lui sia o meno il villain di Doctor Strange, lui sorride beffardo e rivela il suo vero nome: Mefisto. È un momento epocale, e il produttore esecutivo di Ironheart, Ryan Coogler, lo ha spiegato in un’intervista a Variety.

“È buffo, quando ho incontrato Jon Watts per la prima volta nel 2016, mentre stava lavorando a ‘Spider-Man: Homecoming’, Spider-Man era come se fosse al piano interrato, come se combattesse sotto i cattivi di strada”, ha detto a proposito dell’introduzione del diavolo nella storia di Riri. “Poi, quando arriva ‘No Way Home’, ha a che fare con Doctor Strange e sta attraversando diverse realtà e cose del genere.” “Adoro il fatto che non lo incontriamo in ‘WandaVision’ o ‘Agatha [All Along]'”, ha continuato Coogler. “Lo incontriamo attraverso questo giovane genio nero stressato. Quando guardi la serie, pensi, ‘Oh, era così che lo avresti sempre incontrato’. Non sarebbe stato in ‘Loki’. Quello è il truffatore; è così che lavora. Ecco dove sarà: in una pizzeria a Chicago, tipo, dove non te lo aspetteresti mai.”

La regista di Ironheart, Angela Barnes, è accreditata per aver suggerito a Cohen di interpretare Mefisto, e la produttrice esecutiva Zoie Nagelhout ha rivelato che i Marvel Studios hanno fatto di tutto per tenere segreto il casting dell’attore.

“Se era all’aperto, lo avvolgevamo in teloni e il poveretto doveva camminare due passi alla volta”, ha ricordato. “Non era permesso a nessuno tranne la troupe o gli amici della troupe, quindi sceglievamo comparse che fossero membri della famiglia e imploravamo tutti di mantenere il segreto. Bisogna fare del proprio meglio.”

Nagelhout ha poi confermato che “l’idea iniziale” prevedeva che Dormammu fosse il grande cattivo segreto di Ironheart. “Se si guarda al cinema, il potere di Parker è riconducibile a Dormammu, che è anche un personaggio molto epico nell’MCU e con cui sarebbe stato molto emozionante giocare. Ma mentre lo sviluppavamo, ci siamo resi conto che Mefisto era più adatto tematicamente al tema della serie.”

“Immergendosi in queste scene di ambizione, costi e ciò che si è disposti a rinunciare per ciò che si desidera, ha offerto un modo interessante e profondo per legare insieme i percorsi dei personaggi – e in particolare quello di Riri – quindi è diventato quasi ovvio averlo”, ha aggiunto.

Tornando a Coogler, gli è stato chiesto se la prossima fase delle storie di Ironheart e Mefisto potrebbe svolgersi in Black Panther 3 o in una potenziale seconda stagione. “Non ne so un cazzo“, ha detto ridendo. “Sono qui per qualsiasi cosa Chinaka ci riserverà; qualsiasi cosa Kevin ci riserverà, sapete cosa intendo. Credo che il pubblico apprezzerà quel finale e non vedo l’ora di rivedere quei personaggi.”

Tutti gli episodi di Ironheart sono ora disponibili in streaming su Disney+.