James Gunn conferma piani per Catwoman nel DCU

Mentre l’universo di Batman continuerà a esistere come proprietà Elseworlds, i DC Studios di James Gunn e Peter Safran sta sviluppando una propria versione del Cavaliere Oscuro e della sua vasta mitologia per la sua continuity principale. Il film The Brave and the Bold è attualmente in fase di sviluppo, con una sceneggiatura ancora in fase di scrittura e Andy Muschietti alla regia. Nel frattempo, sono in corso le riprese principali del film Clayface di James Watkins, classificato come vietato ai minori, che porterà sul grande schermo uno dei famosi cattivi del Cavaliere Oscuro.

Ma con i numerosi personaggi che esistono nella tradizione dell’eroe, il pubblico è curioso di sapere chi altro potrebbe unirsi alla DCU in futuro. Un utente su Threads ha dunque recentemente chiesto a Gunn: “Sono molto interessato alla versione della DCU di Selina Kyle. Hai intenzione o interesse a portare Catwoman nella DCU?” Fortunatamente, il co-CEO della DC Studios ha dato una risposta concisa ma entusiasmante: “Oh, certo”, anche se al momento non ha specificato se Catwoman farà parte di The Brave and the Bold.

Attualmente, l’ultima versione del personaggio vista al cinema è quella interpretata da Zoë Kravitz in The Batman di Matt Reeves. Uno degli aspetti chiave da ricordare riguardo alla timeline della DCU è che molti eroi e cattivi sono già affermati e attivi in questo universo, il che rende naturale che una persona come Selina Kyle appaia prima piuttosto che dopo.

Questa sarà anche la prima volta che farà parte di un universo condiviso, dato che ogni iterazione sul grande schermo è esistita sotto il banner Elseworlds. Ciò dimostra anche che la DC Studios sta recuperando la timeline dei film DCEU, dato che Catwoman non ha mai avuto la possibilità di apparire in nessuno di questi film. Con questa continuità, avere un Batman attivo può anche mettere in luce la sua complessa storia con lei attraverso varie avventure.