The Mauritanian: la spiegazione del finale del film

È giusto giudicare un uomo in base a ciò che temiamo possa diventare? È giusto rapire un uomo, metterlo in prigione e privarlo di tutti i suoi diritti umani sulla base di una semplice sospensione? Non è sempre stato innocente fino a prova contraria? Se si mette un uomo dietro le sbarre senza prove, qual è la differenza tra il governo e la mafia? In uno scenario del genere, il sistema diventa fuorilegge. Il film The Mauritanian (qui la recensione), attraverso la sua narrazione, descrive proprio questo scenario concentrandosi sulla vita di un uomo sospettato degli attacchi dell’11 settembre.

L’uomo, Mohamedou Ould Salahi, ha vissuto in prigionia per 7 anni senza processo e altri 7 anni perché nessuna legge era interessata a restituirgli la libertà. È la sua storia e il cinema la racconta bene. Basato sul libro di memorie del 2015 Guantánamo Diary di Salahi, The Mauritanian è diretto da Kevin Macdonald e si basa dunque sugli incidenti realmente accaduti a Salahi durante la sua detenzione nel campo di Guantanamo Bay negli Stati Uniti per 14 anni. Il film vede protagonisti attori famosi come Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley e Benedict Cumberbatch. In questo approfondimento, andiamo però ad approfondire cosa avviene nel finale.

La trama di The Mauritanian

Nel 2001, Mohamedou Ould Salahi (Tahir Rahim) è stato prelevato dalla polizia mauritana per essere interrogato sugli attacchi dell’11 settembre. Tuttavia, non è mai tornato a casa. Per 3 anni, sua madre non ha saputo se fosse vivo o morto. Poi, su “Der Spiegel” è apparsa una notizia che confermava la presenza di Salahi nel campo di detenzione statunitense di Guantanamo Bay. È stato dichiarato l’organizzatore dell’intero attacco dell’11 settembre. La notizia arriva a un’attivista legale e avvocato, Nancy Hollander (Jodie Foster), che partecipa attivamente al caso di Salahi.

Con la sua assistente Teri Duncan (Shailene Woodley), Nancy visita Salahi nel campo di detenzione di Guantanamo Bay, dove non vige alcuna legge se non quella militare. Dall’altra parte, il governo e l’esercito intendono condannare i prigionieri senza processo. I loro metodi di condanna non sono sottintesi, ma chiari, evidenti e rumorosi: una giustizia sommaria che condanna a morte i sospetti. E per preparare il processo, l’esercito assume il procuratore militare, il tenente colonnello Stuart Couch (Benedict Cumberbatch).

Dopo aver incontrato Salahi, l’obiettivo principale di Nancy è quello di ottenere giustizia per un uomo che è stato rinchiuso in prigione senza prove e senza processo. Lei non credeva affatto, né cercava di giudicare, se Salahi fosse un terrorista o un uomo innocente. Tuttavia, man mano che la narrazione torna indietro nel tempo, raccontando la situazione e il trattamento di Salahi nel campo di detenzione, Nancy lo percepisce come un uomo che è stato messo dietro le sbarre senza una ragione apparente. Lei lotta per la sua giustizia e libertà. Ma la lotta è contro l’esercito, il governo degli Stati Uniti e il popolo degli Stati Uniti che ha un legame emotivo con la perdita dell’11 settembre, quindi non sarà una guerra facile.

Come in tutti i film cliché, il procuratore militare in The Mauritanian non è ciecamente patriottico. Stuart Couch è un uomo forte e virtuoso che non accetterebbe alcuna immoralità, sia essa commessa da uno straniero o dal proprio governo. Per gran parte della narrazione, sia il procuratore che Nancy e Stuart non sono sicuri che Salahi stia dicendo la verità. L’esercito si rifiuta di rilasciare le prove riservate che complicano il processo perché, senza di esse, nessuna delle parti può andare avanti.

Tuttavia, grazie ad alcuni aiuti interni e alle sue conoscenze, Stuart entra in possesso delle prove riservate e le sue mani tremano quando si trova di fronte alla verità. Per Nancy, l’unico modo per ottenere informazioni è attraverso Salahi. Per gran parte del processo ha creduto ardentemente di stare salvando la costituzione e non un “singolo uomo”. Quando tutte le principali testate giornalistiche la definiscono un avvocato terrorista, lei commenta: “Non sto difendendo lui (Salahi). Sto difendendo te e me. La costituzione non ha un asterisco alla fine che dice ‘termini e condizioni’ applicabili“.

Anche se il legame tra Nancy e Salahi si rafforza dopo un confronto emotivo in cui Salahi accusa Nancy di essere più interessata al caso che all’uomo coinvolto. Nancy reagisce dicendo che è perché non conosce tutta la verità e Salahi deve scriverle per farle fidare di lui. In quel preciso momento, Stuart e Nancy scoprono la verità, raccontata da documenti diversi. Nancy legge le parole di Salahi, mentre Stuart è testimone di ciò che è realmente accaduto nel campo di detenzione con Salahi. Ironia della sorte, la verità era la stessa in entrambi i documenti.

La verità e le prove

Salahi è stato rapito dalla sua casa e rinchiuso in una prigione giordana per cinque mesi. Successivamente è stato trasferito in una base militare in Afghanistan, dove è stato interrogato per 18 ore al giorno per tre anni. Successivamente è stato consegnato all’esercito e rinchiuso nel campo di detenzione statunitense di Guantanamo Bay, dove ha trascorso 70 giorni sottoposto a tortura nell’ambito di progetti speciali. Durante il processo, le prove rilasciate dai militari sono tutte contrassegnate da strisce nere.

Nulla di sostanziale o probatorio può essere ricavato dai documenti perché sono riservati. Il governo ha complicato in modo unico la questione perché non intende rendere giustizia alle persone torturate dai militari. Questo è il processo che si ottiene in uno Stato legale e democratico. Per loro, i militari sono i governanti e la guerra è il loro obiettivo. Torturato e ridotto allo stremo, Salahi firma una dichiarazione in cui si dichiara terrorista collegato all’11 settembre. La firma per poter dormire e mangiare.

Quando il procuratore militare Stuart scopre la verità, dichiara inammissibili le prove del governo. Informa il suo superiore che Salahi è stato minacciato di vedere sua madre spedita a Guantanamo e violentata da altri detenuti se non avesse firmato la dichiarazione. Ciò che è stato fatto è riprovevole. Tuttavia, Stuart viene definito un traditore e un antipatriota per aver detto la verità. Lascia l’accusa e dice: “Abbiamo tutti prestato giuramento di sostenere e difendere la Costituzione. Come minimo, siamo molto lontani da questo”.

La spiegazione del finale di The Mauritanian

Il 14 dicembre 2009, Mohamedou Ould Salahi ha finalmente rilasciato una dichiarazione alla Corte Suprema di Giustizia. Il film The Mauritanian si conclude con il suo discorso in cui esprime la sua fiducia nella giustizia statunitense. Egli afferma che i suoi aguzzini potrebbero serbare rancore nei suoi confronti, per ora o per sempre, ma lui non serba rancore nei loro confronti. “In arabo, la parola ‘libero’ e la parola ‘perdono’ sono la stessa parola”.

Salahi ha detto che anche nei momenti più bui, quando pensava al perché gli fosse successo o al perché gli Stati Uniti lo avessero imprigionato, era il pensiero del perdono che lo teneva in vita. Anche se imprigionato, era libero perché perdonava. Salahi era un uomo buono, ma il trattamento riservatogli dall’esercito americano avrebbe potuto scatenare un mostro in lui. Avrebbe potuto giurare vendetta e, creando esempi del genere, si stanno generando sempre più tendenze criminali, si sta seminando odio e l’11 settembre è stato solo il risultato.

Nel 2010 tutte le accuse contro Salahi sono state ritirate, ma lui è rimasto in prigione per altri 7 anni. Salahi ha trascorso 14 anni della sua vita in prigione per un crimine che non ha commesso. Né la CIA, né il Dipartimento della Difesa, né qualsiasi altra agenzia governativa statunitense ha ammesso la propria responsabilità o offerto scuse per gli abusi avvenuti a Guantanamo The Mauritanian, come suggerisce il titolo, racconta esclusivamente la storia di Mohamedou Ould Salahi e, di conseguenza, alcuni conflitti che i suoi avvocati hanno dovuto affrontare negli Stati Uniti non sono approfonditi a sufficienza. Ma, come detto, alla fine è la storia di Salahi, e la sua narrazione è forte e commovente. Da non perdere.