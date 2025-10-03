Stephan James interpreterà Carl Weathers in “I Play Rocky”

Stephan James (Se la strada potesse parlare) ha firmato per recitare al fianco di Anthony Ippolito in I Play Rocky, il film della Amazon MGM Studios che racconta la realizzazione del film vincitore dell’Oscar come miglior film nel 1977, Rocky. Nel film diretto dal premio Oscar Peter Farrelly, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche, James interpreterà il ruolo di Carl Weathers, coprotagonista di Sylvester Stallone nella serie di film sulla boxe da lui ideata.

Di cosa parla I Play Rocky

Scritto da Peter Gamble, I Play Rocky racconta la storia vera di un attore sconosciuto con la convinzione incrollabile di non essere destinato solo a scrivere Rocky, ma di essere destinato a essere Rocky Balboa. Dopo aver ricevuto rifiuti a ogni passo, Stallone scommette tutto su se stesso, tenendo duro nel voler interpretare il ruolo principale contro ogni previsione. Il risultato è la storia definitiva dell’outsider dietro al film definitivo sugli outsider.

Ex giocatore di football professionista diventato attore, Carl Weathers ha interpretato il ruolo iconico di Apollo Creed, il campione dei pesi massimi antagonista dell’outsider Rocky, nel film originale Rocky del regista John G. Avildsen. Ha continuato a interpretare il ruolo in altri tre film prima della morte del suo personaggio in Rocky IV (1985), anche se l’eredità di Apollo è stata portata avanti da Michael B. Jordan, che interpreta il figlio del pugile, Adonis “Donnie” Creed, nella recente trilogia di film Creed della MGM distribuita dalla Warner Bros.

Pietra miliare culturale che ha consacrato Stallone come leggenda di Hollywood, la serie Rocky, distribuita dalla United Artists e successivamente dalla MGM, rimane una delle serie di film sportivi più iconiche e di maggior successo finanziario di tutti i tempi, con 1,7 miliardi di dollari di incassi tra i film originali e i loro spin-off Creed. Toby Emmerich e Christian Baha produrranno I Play Rocky, mentre FilmNation Entertainment si occuperà dei servizi di produzione e delle vendite internazionali.

Dove abbiamo visto Stephan James

Noto per aver recitato in Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins e nella serie thriller Homecoming di Prime Video, prodotta da Sam Esmail, per la quale ha ottenuto una nomination ai Golden Globe, Stephan James ha poi interpretato il personaggio principale nel dramma indipendente Ricky dello scrittore e regista Rashad Frett, presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest’anno e acclamato dalla critica. Prossimamente lo vedremo recitare al fianco di Alan Ritchson nel film d’azione fantascientifico War Machine di Netflix.