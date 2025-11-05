Jennifer Lawrence e Emma Stone girano il loro primo film insieme!

Jennifer Lawrence e Emma Stone stanno girando il loro primo film insieme. Sebbene le due star non abbiano mai recitato insieme sullo schermo, hanno avuto percorsi di carriera molto simili. Questo include entrambe le star che hanno ottenuto ruoli di successo in titoli young adult (per Lawrence, i film di Hunger Games, per Stone, Easy A) e hanno vinto un Oscar (Lawrence ne ha vinto uno per Il lato positivo e la Stone ne ha vinti due, per La La Land e Povere Creature).

Il 5 novembre, Jennifer Lawrence è stata ospite del nuovo episodio del podcast Las Culturistas con Matt Rogers e Bowen Yang. Durante la sua conversazione con i due conduttori, l’argomento si è spostato sul successo di Broadway Oh, Mary! e Lawrence ha rivelato che “Emma Stone e io stiamo producendo un film su Miss Piggy”, la cui sceneggiatura è stata affidata all’autore e protagonista dell’opera, Cole Escola. Quando le è stato chiesto se lei e Stone avrebbero recitato insieme nel film, ha risposto: “Penso di sì… Dobbiamo farlo“.

Cole Escola non ha ancora scritto sceneggiature per film ufficialmente usciti, ma il vincitore del Tony Award ha avuto la sua buona dose di ruoli da sceneggiatore sul piccolo schermo. Escola ha scritto episodi per diverse serie televisive, tra cui The Other Two, At Home with Amy Sedaris e Ziwe.

Il loro umorismo irriverente e la capacità di creare narrazioni avvincenti attorno a figure femminili iconiche potrebbero essere perfetti per una storia incentrata su Miss Piggy, uno dei personaggi più iconici della longeva saga dei Muppet.

Miss Piggy, una maialina che è una diva glamour e romanticamente ossessionata da Kermit la Rana, è apparsa per la prima volta nello speciale del 1974 “Herb Alpert and the TJB” prima di essere sviluppata in un personaggio più importante in “The Muppet Show”. Da allora, è apparsa in una vasta gamma di progetti dei Muppet ed è diventata uno dei personaggi più noti del franchise di pupazzi, insieme a Kermit, Fozzie Bear, Gonzo e Animal.

Non si sa quali ruoli Lawrence e Stone potrebbero interpretare al fianco di Miss Piggy, ma i film dei Muppet in genere presentano diverse figure umane che recitano accanto agli iconici pupazzi, oltre a una nutrita serie di cameo di celebrità.