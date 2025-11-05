HomeCinema News2025

Jennifer Lawrence e Emma Stone girano il loro primo film insieme!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Jennifer Lawrence sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it

Jennifer Lawrence e Emma Stone stanno girando il loro primo film insieme. Sebbene le due star non abbiano mai recitato insieme sullo schermo, hanno avuto percorsi di carriera molto simili. Questo include entrambe le star che hanno ottenuto ruoli di successo in titoli young adult (per Lawrence, i film di Hunger Games, per Stone, Easy A) e hanno vinto un Oscar (Lawrence ne ha vinto uno per Il lato positivo e la Stone ne ha vinti due, per La La Land e Povere Creature).

Il 5 novembre, Jennifer Lawrence è stata ospite del nuovo episodio del podcast Las Culturistas con Matt Rogers e Bowen Yang. Durante la sua conversazione con i due conduttori, l’argomento si è spostato sul successo di Broadway Oh, Mary! e Lawrence ha rivelato che Emma Stone e io stiamo producendo un film su Miss Piggy”, la cui sceneggiatura è stata affidata all’autore e protagonista dell’opera, Cole Escola. Quando le è stato chiesto se lei e Stone avrebbero recitato insieme nel film, ha risposto: “Penso di sì… Dobbiamo farlo“.

Cole Escola non ha ancora scritto sceneggiature per film ufficialmente usciti, ma il vincitore del Tony Award ha avuto la sua buona dose di ruoli da sceneggiatore sul piccolo schermo. Escola ha scritto episodi per diverse serie televisive, tra cui The Other Two, At Home with Amy Sedaris e Ziwe.

Il loro umorismo irriverente e la capacità di creare narrazioni avvincenti attorno a figure femminili iconiche potrebbero essere perfetti per una storia incentrata su Miss Piggy, uno dei personaggi più iconici della longeva saga dei Muppet.

Emma Stone
Emma Stone sul red carpet di Venezia 82 – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Miss Piggy, una maialina che è una diva glamour e romanticamente ossessionata da Kermit la Rana, è apparsa per la prima volta nello speciale del 1974 “Herb Alpert and the TJB” prima di essere sviluppata in un personaggio più importante in “The Muppet Show”. Da allora, è apparsa in una vasta gamma di progetti dei Muppet ed è diventata uno dei personaggi più noti del franchise di pupazzi, insieme a Kermit, Fozzie Bear, Gonzo e Animal.

Non si sa quali ruoli Lawrence e Stone potrebbero interpretare al fianco di Miss Piggy, ma i film dei Muppet in genere presentano diverse figure umane che recitano accanto agli iconici pupazzi, oltre a una nutrita serie di cameo di celebrità.

Articolo precedente
Ritorno al Futuro: i filmmakers spiegano i buchi nella trama dei viaggi nel tempo
Articolo successivo
Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved