Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood

Mentre continuano i cambiamenti all’interno della Paramount, lo studio avrebbe inserito una serie di star nella sua lista nera. Sotto la guida di David Ellison, numerosi cambiamenti sono già entrati in vigore alla Paramount Skydance, inclusi licenziamenti di massa, e si parla di una potenziale fusione con la Warner Bros. Discovery.

Secondo un articolo di Variety, un altro cambiamento è che la Paramount ha ora una lista di attori con cui non lavorerà perché questi individui sono stati definiti “eccessivamente antisemiti”, “xenofobi” o “omofobi”.

A settembre, la Paramount è stata la prima grande casa di produzione a pronunciarsi contro una lettera aperta che chiedeva il boicottaggio delle istituzioni cinematografiche israeliane “coinvolte nel genocidio e nell’apartheid contro il popolo palestinese“.

Emma Stone, Javier Bardem, Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Tilda Swinton, Emma D’Arcy e Elliot Page sono tra le star più note che hanno firmato la lettera. Non è stato confermato se qualcuno di questi firmatari sia tra quelli presenti nella lista nera della Paramount.

Una delle ragioni per cui Israele è una questione così importante per la Paramount è che il padre di Ellison e co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, sarebbe un caro amico del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Larry Ellison è anche un importante donatore di Friends of the IDF.

Il cambiamento del clima politico alla Paramount può essere attribuito anche allo stretto rapporto di Larry Ellison con il Presidente Donald Trump. L’amministrazione Trump ha dato il via libera alla fusione tra Paramount e Skydance, e Trump ha dichiarato che Larry e David Ellison lo sostengono.

Un altro fattore in gioco nell’evoluzione della Paramount è stata la sorprendente uscita del prolifico creatore televisivo Taylor Sheridan dopo aver firmato un lucroso accordo con NBCUniversal. L’accordo televisivo di Sheridan con la Paramount rimarrà in vigore fino al 2028, ma la sua imminente uscita rappresenta comunque una grave perdita per lo studio e un significativo impulso per NBCUniversal e il suo servizio di streaming, Peacock. Un report pubblicato dopo la notizia dell’uscita di Taylor Sheridan dalla Paramount ha rivelato che il suo rapporto con la nuova dirigenza della Paramount era già in una fase negativa prima della fusione tra Paramount e Skydance.