Jennifer Lawrence: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Jennifer Lawrence si è rapidamente imposta come una delle migliori attrici della sua generazione. Dopo alcuni importanti ruoli in piccoli film indipendenti, ha conosciuto grande popolarità grazie ad alcune celebri saghe cinematografiche, Hunger Games e X-Men. Tra un film e l’altro di queste, ha continuato a distinguersi grazie a importanti film d’autore che le hanno permesso di guadagnare lodi e onori del mondo di Hollywood.

Ecco dieci cose da sapere su Jennifer Lawrence.

I film di Jennifer Lawrence

1. I film e la carriera. La carriera cinematografica dell’attrice inizia nel 2008, quando debutta sul grande schermo in Garden Party, per poi proseguire con The Poker House (2008), The Burning Plain – Il confine della solitudine (2008), Un gelido inverno (2010), Mr. Beaver (2011), Like Crazy (2011), X-Men – L’inizio (2011) e Hunger Games (2012). In seguito, recita in Hates – House at the End of the Street (2012), Il lato positivo – Silver Linings Playbook (2012), Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), American Hustle – L’apparenza inganna (2013), X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), Una folle passione (2014) e Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015). Tra i suoi ultimi lavori, vi sono Joy (2015), X-Men – Apocalisse (2016), Passengers (2016), Madre! (2017), Red Sparrow (2018) e X-Men – Dark Phoenix (2019).

I film di Jennifer Lawrence oggi

Dal 2020 ad oggi l’attrice ha preso parte, accanto a Leonardo DiCaprio, al film satirico Don’t Look Up (2021), al drammatico Causeway (2022), dove interpreta una soldatessa che soffre di traumi e depressione, e nella commedia Fidanzata in affitto (2023). Al momento è al lavoro sui film Die, My Love, The Wives, Mob Girl e Sue.

2. È anche produttrice e sceneggiatrice. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha indossato anche panni diversi dai soliti. Si è infatti cimentata nella produzione, svolgendo tale ruolo per il film Causeway, producendo poi anche Bread & Roses (2023), Fidanzata in affitto e Zurawsky V Texas (2024). Prossimamente produrrà anche i prossimi film a cui parteciperà anche come attrice.

Jennifer Lawrence ha vinto un Oscar

3. Ha stabilito un primato. Dopo una prima nomination nel 2011 come Miglior attrice per Un gelido inverno, nel 2013 la Lawrence ha vinto il suo primo Oscar in questa stessa categoria per Il lato positivo – Silver Linings Playbook. L’anno successivo, nel 2014, è stata poi candidata come Miglior attrice non protagonista per American Hustle – L’apparenza inganna. Ciò le ha permesso, all’età di 23 anni, di diventare la più giovane attrice ad essere stata nominata per tre Oscar, di cui due per il ruolo di protagonista, uno dei quali vinto. Nel 2016 è poi stata nuovamente candidata come Miglior attrice protagonista per Joy.

Jennifer Lawrence è Mystica in X-Men

4. Ha indossato delle protesi. Per interpretare il personaggio di Mystica in X-Men – L’inizio, l’attrice ha dovuto indossare delle protesi per tutto il corpo e che non erano proprio il massimo della comodità. Così, per il film successivo (X-Men – Giorni di un futuro passato) le è stata data una tuta speciale che era più facile da indossare e molto più comoda. Cosa che le ha reso molto più gradevole il lavoro sul set, permettendole di fornire anche un’interpretazione migliore.

5. Il suo ruolo è stato ridimensionato. In X-Men – Giorni di un futuro passato, tuttavia, l’attrice avrebbe dovuto avere molto più spazio. Dato però che Patrick Stewart e Ian McKellen erano inclusi nel film, è stato necessario ridimensionare il suo ruolo.

Jennifer Lawrence in Red Sparrow

6. Si è allenata molto per il ruolo. Il personaggio di Dominika in Red Sparrow ha richiesto all’attrice una grande preparazione atletica. La Lawrence si allenò infatti per quattro mesi nel balletto, avendo come insegnanti alcune delle più note personalità del New York City Ballet. Si preparò inoltre ad eseguire alcune delle principali scene di combattimento, come anche a sfoggiare l’accento russo più credibile possibile.

Il marito e il figlio di Jennifer Lawrence

7. È sposata. Dopo aver avuto una relazione con il collega Nicholas Hoult, durata dal 2011 al 2014, ed una con il regista Darren Aronofsky, tra il 2016 e il 2017, da maggio 2018 ha una relazione con Cooke Maroney, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, con il quale si fidanza nel gennaio 2019. I due si sposano il 19 ottobre dello stesso anno nel Rhode Island. La coppia ha poi avuto un figlio, Cy Maroney, nato a Los Angeles nel febbraio 2022

Jennifer Lawrence è di nuovo incinta!

Nell’ottobre 2024, il suo rappresentante annuncia che l’attrice è incinta del secondo figlio della coppia. Lawrence compare poi anche ad alcuni eventi di gala, dove si fa dunque fotografare incinta, confermando la cosa.

Jennifer Lawrence è su Instagram

8. Non possiede un profilo sul social network. L’attrice ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

L’età e l’altezza di Jennifer Lawrence

10. Jennifer Lawrence è nata il 15 agosto del 1990 a Louisville, nel Kentucky. La sua altezza complessiva corrisponde a 1,75 metri.

Il fisico di Jennifer Lawrence

Nel corso della sua carriera l’attrice ha avuto modo di prendere parte a diveri film fisicamente molto impegnativi, come Hunger Games, X-Men – L’inizio ma anche il recente Red Sparrow, motivo per cui si è sempre tenuta in allenamento, potendo così non solo sfoggiare un fisico particolarmente atletico, ma anche interpretare personalmente molte delle scene più impegnative previste per i suoi personaggi.

