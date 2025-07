Jurassic World – La rinascita supera uno dei blockbuster fantasy più amati

Dopo quasi un mese dall’uscita nelle sale di tutto il mondo, Jurassic World – La rinascita si è affermato come un vero e proprio blockbuster. Il film non ha ricevuto recensioni entusiastiche, ma non è stato nemmeno stroncato come il suo predecessore, Jurassic World Il Dominio. Quel film è uscito solo un paio d’anni fa e, sebbene La rinascita continui la stessa trama, è stato definito un soft-reboot del franchise d’azione e avventura. Diretto da Gareth Edwards, La rinascita potrebbe faticare a raggiungere l’ambito traguardo di 1 miliardo di dollari al botteghino globale come tutti e tre i suoi predecessori, ma ora ha superato uno dei film del franchise più amati degli ultimi due decenni.

Jurassic World – La rinascita ha superato Il leone, la strega e l’armadio

Il leone, la strega e l’armadio è stato seguito da due sequel: Le cronache di Narnia: Il principe Caspian e Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero. Entrambi i film hanno incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Era stato annunciato un quarto film, ma non ha mai visto la luce. Il franchise di Narnia sarà riavviato dalla regista Greta Gerwig, che ha firmato un accordo per due film con Netflix. Sfruttando ogni goccia di prestigio accumulata grazie al successo di Barbie, ha convinto Netflix a deviare dalla sua procedura operativa standard e garantire un’esclusiva distribuzione cinematografica IMAX per il primo film di Narnia il prossimo anno. Il casting è ancora in corso e Meryl Streep sarà la voce del leone Aslan.