HomeCinema News2025

KPOP Demon Hunters è il film più visto di sempre su Netflix, in sviluppo un sequel

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
KPop Demon Hunters

KPOP Demon Hunters è ufficialmente diventato ufficialmente il film più popolare di sempre su Netflix. Il musical animato prodotto dalla Sony Pictures Animation ha registrato altri 25,4 milioni di visualizzazioni dal 18 al 24 agosto, portando il totale dal suo debutto il 20 giugno a 236 milioni di visualizzazioni. Come previsto, ha superato Red Notice conquistando il primo posto nella classifica dei film in lingua inglese più popolari.

Ciò che è ancora più impressionante è che questo non sembra essere nemmeno lontanamente la fine del percorso di successo del titolo. La scorsa settimana ha segnato la terza settimana consecutiva in cui il film ha registrato un calo di audience quasi pari allo 0%, dopo due intervalli consecutivi di 26 milioni di visualizzazioni. Grazie ora al lancio di KPOP Demon Hunters The Sing-Along Event, il film dovrebbe registrare un altro grande aumento delle visualizzazioni nel corso di questa settimana.

Deadline ha appreso che Netflix intende combinare gli spettatori del sing-along e del film originale, anche se si tratta di titoli separati sulla piattaforma, quindi ci si aspetta numeri piuttosto elevati nel prossimo rapporto, dato che il pubblico si sintonizzerà su questa nuova versione. Il sing-along è stato distribuito anche in alcune sale statunitensi questo fine settimana, regalando una grande vittoria a Netflix, dato che il film ha battuto Weapons al primo posto al botteghino con 19 milioni di dollari.

KPOP Demon Hunters ha ancora 24 giorni a disposizione nella sua finestra di anteprima di 91 giorni per continuare ad accumulare visualizzazioni e aumentare il distacco dal secondo classificato Red Notice (che ha totalizzato 230 milioni di visualizzazioni in 91 giorni). Un successo tale che, come riporta il The Hollywood Reporter, Sony e Netflix sarebbero ora ufficialmente in trattative per realizzare un sequel di questo grande successo.

LEGGI ANCHE: KPop Demon Hunters, la spiegazione del finale del film d’animazione Netflix

Articolo precedente
Venezia 82: Mother con Noomi Rapace apre la sezione Orizzonti
Articolo successivo
Avengers: Doomsday, Tenoch Huerta anticipa il ritorno di Namor nell’MCU
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved