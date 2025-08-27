Avengers: Doomsday, Tenoch Huerta anticipa il ritorno di Namor nell’MCU

Tenoch Huerta è pronto a riprendere il ruolo di Namor da Black Panther: Wakanda Forever nel prossimo film della Marvel Avengers: Doomsday. In una nuova intervista, l’attore ha infatti raccontato com’è stato girare l’ultimo film sul team di supereroi e come ha scoperto che sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe (MCU). “Stavamo aspettando il via libera dalla Marvel e i miei agenti negli Stati Uniti non erano sicuri della notizia del mio ritorno”, ha detto Huerta domenica durante il programma televisivo in seconda serata La Resolana Con El Capi di TV Azteca.

“Ce l’hanno detto praticamente a mezzanotte, e alle 5:30 del mattino è iniziato il livestream per rivelare il cast, e ci hanno detto: ‘Ehi, la notizia sta per essere diffusa’. È stata una sorpresa ed è stato fantastico”. Riguardo al ritorno nell’MCU, Huerta ha detto che questa volta “la dinamica è stata diversa”, aggiungendo: “Ci sono una ventina di personaggi coinvolti nella storia, il che significa che ognuno di noi avrà un ruolo minore perché c’è bisogno di spazio per tutti i personaggi e tutti gli universi. Questo rende il ruolo molto più semplice, in termini di tempo ed energia necessari per realizzare un film come questo”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).