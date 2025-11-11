KPop Demon Hunters non idoneo per i BAFTA, ma concorrerà invece agli Oscar

KPop Demon Hunters di Netflix è uno dei favoriti per gli Oscar, ma non sarà così per i BAFTA.

Il film d’animazione, prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, è stato dichiarato non idoneo dalla British Academy of Film and Television Arts, nonostante un ricorso formale da parte di Netflix, come confermato da Variety.

Le regole di ammissibilità ai BAFTA richiedono che i film abbiano un’uscita cinematografica qualificante. Tuttavia, in “circostanze eccezionali”, la Commissione Cinematografica può ammettere candidature che siano state rese disponibili al pubblico del Regno Unito attraverso altri modelli di distribuzione, come il cinema evento.

Netflix ha presentato ricorso in base a questa clausola, sostenendo che la distribuzione cinematografica in stile evento del film, sebbene avvenuta due mesi dopo il suo debutto in streaming, meritava di essere presa in considerazione. Ma la Commissione Cinematografica dei BAFTA ha respinto il ricorso, affermando che il film non soddisfaceva i criteri di ammissibilità. Nello specifico, il film non è riuscito a raggiungere il requisito minimo di “almeno 10 proiezioni commerciali nel Regno Unito per almeno sette giorni complessivi”.

Netflix ha distribuito il film dopo la sua uscita limitata nelle sale cinematografiche del Regno Unito il 23 e 24 agosto. KPop Demon Hunters è stato proiettato anche in 528 cinema del Regno Unito durante il weekend di Halloween.

Nonostante la battuta d’arresto, KPop Demon Hunters rimane uno dei principali contendenti in questa stagione dei premi. Il suo brano originale di successo “Golden”, interpretato dal gruppo K-pop Huntr/x, ha recentemente ottenuto tre nomination ai Grammy, tra cui quella per la canzone dell’anno. La colonna sonora, che include anche i singoli “Your Idol” e “Soda Pop”, continua a essere in cima alla classifica Hot 100 di Billboard, rafforzando l’impatto culturale del film.

Nonostante la battuta d’arresto, KPop Demon Hunters rimane uno dei principali contendenti in questa stagione dei premi. Il suo brano originale di successo “Golden”, interpretato dal gruppo K-pop Huntr/x, ha recentemente ottenuto tre nomination ai Grammy, tra cui quella per la canzone dell’anno. La colonna sonora, che include anche i singoli “Your Idol” e “Soda Pop”, continua a scalare la classifica Hot 100 di Billboard, rafforzando l’impatto culturale del film.

Netflix sarà ancora rappresentato nella categoria miglior film d’animazione ai BAFTA, con “In Your Dreams” di Alex Woo, recentemente pubblicato sulla piattaforma.

I BAFTA hanno reintrodotto la categoria miglior film d’animazione nel 2006. La versione originale del premio, presentata per la prima volta nel 1955 e assegnata l’ultima volta nel 1982, comprendeva sia cortometraggi che lungometraggi animati. Nel corso del tempo, i BAFTA hanno suddiviso la categoria in base alla durata: il premio per il miglior cortometraggio d’animazione è stato introdotto negli anni ’80 e, nel 2007, la categoria per il miglior film d’animazione è stata ripristinata come premio riservato ai lungometraggi. Gli Academy Awards, invece, premiano i lungometraggi d’animazione dal 2001.

Da quando sia i BAFTA che gli Oscar hanno iniziato a premiare i lungometraggi d’animazione, nessun film ha vinto l’Oscar per il miglior lungometraggio d’animazione senza prima essersi assicurato almeno una nomination ai BAFTA. Questa tendenza storica potrebbe rappresentare un ostacolo per KPop Demon Hunters nella sua campagna agli Oscar? È troppo presto per dirlo con certezza, ma l’assenza dalla competizione dei BAFTA potrebbe aprire le porte ad altri contendenti, tra cui “Zootropolis 2” della Disney, “Arco” di Neon o “Little Amélie or the Character of Rain” di GKids.

Nel frattempo, Netflix e Sony stanno sfruttando l’ondata di successo diKPop Demon Hunters con un sequel, la cui uscita è attualmente prevista per il 2029.

Diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, il film originale segue un gruppo femminile K-pop di fama mondiale che conduce segretamente una doppia vita come cacciatrici di demoni, destreggiandosi tra fama, fandom e feroci battaglie soprannaturali.