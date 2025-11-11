Tell Me Lies – Stagione 3 debutterà il 13 gennaio su Disney+

La terza stagione di Tell Me Lies debutterà il 13 gennaio in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti con due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana. Sono state diffuse le prime immagini.

La terza stagione di Tell Me Lies segue Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) che hanno recuperato la loro burrascosa relazione in tempo per il semestre primaverile al Baird College. Nonostante la promessa che le cose andranno diversamente questa volta, alcuni segreti del passato ostacolano i loro migliori propositi, e Lucy si ritrova coinvolta in una controversia con cui non vuole avere nulla a che fare. Nel frattempo, le disastrose ripercussioni dell’anno precedente costringono anche gli amici di Lucy e Stephen a fare i conti con le proprie azioni distruttive. Mentre alcuni segreti scandalosi serpeggiano nel campus, delle conseguenze devastanti minacciano Lucy e tutte le persone che le stanno vicino.

La serie è interpretata da Grace Van Patten, Jackson White, Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder e Costa D’Angelo.

Meaghan Oppenheimer è executive producer e showrunner. Gli altri executive producer, per la casa di produzione Belletrist, sono Emma Roberts, la co-founder Karah Preiss e Matt Matruski, mentre Laura Lewis è l’executive producer per Rebelle Media. Anche Shannon Gibson, Stephanie Noonan e Sam Schlaifer sono gli executive producer, mentre Tyne Rafaeli ha il ruolo di executive producer e regista. Carola Lovering, autrice dell’omonimo romanzo da cui è tratta la serie, è la consulting producer. La serie originale Hulu è prodotta da 20th Television.