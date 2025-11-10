HUNTR/X anticipa “Global” KPop Demon Hunters 2 dopo la conferma del sequel

Dopo l’annuncio ufficiale che il film avrebbe avuto un sequel, i membri del fenomeno immaginario Huntr/x di KPop Demon Hunters‘ hanno espresso le loro speranze per il prossimo capitolo. Il film Netflix segue la band KPop Huntr/x, composta da Rumi, Mira e Zoey, che di notte lavorano anche come cacciatori di demoni. KPop Demon Hunters è diventato un fenomeno culturale durante l’estate del 2025, battendo diversi record per la piattaforma di streaming.

Sebbene le voci dei personaggi siano state fornite da Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo, le voci cantate di Huntr/x sono di EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami. Il trio si è esibito pubblicamente come Huntr/x in programmi come Saturday Night Live, e probabilmente tornerà per KPop Demon Hunters 2.

Parlando con Collider, Ami, Nuna ed EJAE hanno rivelato le loro speranze per il sequel del film. “Voglio vedere le ragazze in città diverse”, ha detto Nuna. “Voglio vedere cosa porteranno a livello globale. Perché penso che questo film abbia avuto un impatto globale. Penso che il film e la realtà abbiano avuto una conversazione davvero folle tra loro, quindi mi piacerebbe vedere che questo continui”.

Da parte sua, EJAE vuole continuare la tendenza di KPop Demon Hunters di rappresentare la cultura coreana, affermando che le piacerebbe vedere “più cose tradizionali coreane, come la storia tradizionale, la musica [e] il cibo.” Mentre sia Nuna che EJAE pensavano all’impatto culturale che il sequel potrebbe avere, Ami era interessata a dove potrebbe andare la trama.

“Mi piacerebbe vedere la storia delle origini di come le ragazze si sono riunite”, ha dichiarato Ami. “Se non è un prequel, allora voglio che Gwi-Ma torni. Riportatelo indietro. Chi sarà l’antagonista? Sono così curiosa di vedere il prossimo film.” Il film, ovviamente, si conclude con la vittoria delle Huntr/x che sigillano il re demone Gwi-Ma, lasciando misterioso l’antagonista del sequel.

In precedenza, i membri degli Huntr/x hanno incontrato Ash Crossan di ScreenRant e hanno parlato di ciò che vorrebbero vedere in KPop Demon Hunters 2. La band era unanime nel ritenere che il film dovesse rispondere al mistero che circonda la discendenza di Rumi.

Indipendentemente dalla trama che seguirà, il sequel di KPop Demon Hunters sarà probabilmente un altro grande successo quando uscirà nel 2029.