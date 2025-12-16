La Bella e la Bestia: in sviluppo un live action dedicato a Gaston

Secondo alcune indiscrezioni, la Disney starebbe cercando di riscattare il suo precedente adattamento live-action de La Bella e la Bestia con un film incentrato sul suo iconico cattivo, Gaston. Deadline riporta infatti che la Disney è nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo film live-action incentrato su Gaston, interpretato in precedenza da Luke Evans. Dave Callaham (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) sta scrivendo la sceneggiatura e Michelle Rejwan (Obi-Wan Kenobi) è la produttrice.

Al momento non c’è ancora un regista, ma si dice che Kate Herron (Loki) e Briony Redman (Doctor Who) abbiano già scritto una bozza. In precedenza era stato riportato che la Disney avrebbe sviluppato una serie prequel su Disney+ incentrata sui personaggi di Gaston e LeFou. Tuttavia, Evans ha poi dichiarato che “purtroppo… non è più in programma”, in un aggiornamento deludente.

Gaston era un iconico cattivo nell’originale La Bella e la Bestia, uscito nel 1992, ed era un pretendente molto ambito in città, ma aveva messo gli occhi su Belle, e quei sentimenti non erano ricambiati. Gaston finisce per complottare con la gente del posto nel tentativo di uccidere la Bestia, che attualmente tiene Belle prigioniera, e fa una fine brutale. Il film originale ha incassato oltre 331 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino.

Il suo adattamento live-action è arrivato anni dopo, nel 2017, con Emma Watson nel ruolo di Belle, Evans in quello di Gaston, Dan Stevens in quello della Bestia e Josh Gad in quello di LeFou. Questo film è diventato il secondo remake live-action Disney di maggior incasso e ha incassato oltre 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ha una valutazione su Rotten Tomatoes del 71% rispetto al suo predecessore, che ha ottenuto il 95%.

I dettagli della trama di questo adattamento sono ancora vaghi, ma fonti hanno confermato a Deadline che si tratterà di una versione completamente nuova e originale con un nuovo attore che interpreterà la versione “spavalda” di Gaston. La Disney non sta però lavorando solo a questo adattamento live-action dei suoi classici animati, ma anche a Rapunzel, Il gobbo di Notre Dame, Robin Hood ed Hercules, che sono ancora in fase di sviluppo.

All’inizio di quest’anno ha anche distribuito Lilo & Stitch, che ha riscosso un grande successo al botteghino ed è diventato il primo film dell’anno a superare il miliardo di dollari a livello globale. I fan sono rimasti ovviamente delusi nell’apprendere che non avrebbero visto un prequel di Gaston e LeFou, ma forse questo nuovo film live-action incentrato su Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, sarà sufficiente a colmare il vuoto.