Godzilla X Kong: Supernova introdurrà un importante Kaiju della Toho

Secondo alcune indiscrezioni, Godzilla x Kong: Supernova vedrà la partecipazione di un importante kaiju cattivo, decenni dopo la sua prima apparizione. Il progetto, come noto, è il prossimo film della serie MonsterVerse della Universal, che include sia Godzilla che King Kong. Questa serie è iniziata con il film Godzilla del 2014 e conta cinque film completati, tra cui Godzilla x Kong – Il nuovo impero dello scorso anno.

Il MonsterVerse è parallelo ai film giapponesi di Godzilla creati dalla Toho. Questi film sono in produzione dal 1954 e continuano ancora oggi. Nell’era moderna dei film della Toho, iniziata con Shin Godzilla del 2016, ci sono stati film di grande successo come Godzilla Minus One. Ora, secondo una directory sul sito web della Writers’ Guild of America, Godzilla x Kong: Supernova introdurrà nel MonsterVerse un personaggio che era già apparso proprio nei film giapponesi.

Con il titolo di produzione Zeus, il film in uscita è citato come collegato a una sceneggiatura di Dave Callaham e Michael Lloyd Green. Nei crediti, si nota che il materiale di riferimento proviene da “Godzilla” e “Space Godzilla”. Al momento non sono disponibili altri dettagli su come e quando il kaiju apparirà nella serie. Il riferimento a “Space Godzilla” si collega però specificamente al film della Toho del 1994 Godzilla vs. SpaceGodzilla. In precedenza, erano già emersi rumor riguardo a questo possibile collegamento con quel film.

In quel film il kaiju protagonista deve affrontare un nemico dall’aspetto familiare: un clone di se stesso creato dalle particelle di Godzilla nello spazio. Ad oggi, questo particolare clone di Godzilla è stato solo un punto fondamentale della trama di Godzilla vs. SpaceGodzilla. Se ciò fosse confermato, suggerirebbe che Supernova prenderà ispirazione dal film della Toho del 1994, almeno in parte. Questo dopo che il Times-Independent ha riferito che il film aveva un titolo provvisorio, Zeus.

Anche il sottotitolo attuale del film, Supernova, suggerisce un qualche collegamento celeste. Resta da vedere quanto Godzilla x Kong: Supernova seguirà da vicino gli eventi di SpaceGodzilla o se sarà una libera interpretazione della trama passata. Il pubblico dovrà ancora aspettare un po’ per avere una risposta, dato che l’uscita del film MonsterVerse è prevista per il 26 marzo 2027. Il cast principale dovrebbe includere Jack O’Connell, Kaitlyn Dever, Matthew Modine, Sam Neill, Dan Stevens, Delroy Lindo e Shane Emmett.