Lady Gaga ha avuto un “crollo psicotico” alla fine delle riprese di A Star is Born

Lady Gaga ha ammesso di aver avuto un “crollo psicotico” dopo aver girato il suo ruolo di debutto in A Star is Born. La superstar del pop ha avuto un enorme successo nell’industria musicale con singoli come “Just Dance”, “Poker Face”, “Bad Romance” e “Born This Way”.

Negli ultimi anni, ha esplorato il suo talento recitativo in American Horror Story, un remake di A Star is Born, House of Gucci, Joker: Folie à Deux e Mercoledì.

Avrà pure ottenuto una nomination all’Oscar per il ruolo di Ally Campana al fianco di Jackson Maine, interpretato da Bradley Cooper, in A Star is Born, ma la cantante ha ammesso a Rolling Stone di aver girato quel film “sotto l’effetto del litio“, un farmaco usato per curare anche il disturbo bipolare, sebbene Gaga non abbia rivelato se le sia stata diagnosticata questa patologia.

In quel periodo, Lady Gaga interpretava una cantante in difficoltà che si innamora di un alcolizzato, il che crea molta tensione e dramma nella loro relazione e carriera. Il film affronta un argomento difficile, in particolare il suo finale emozionante. Il ruolo le è valso una nomination all’Oscar come migliore attrice e la vittoria per la migliore canzone originale (“Shallow”). A Star is Born è stato ampiamente elogiato, con un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes.

Una volta terminata la produzione di A Star is Born e lanciato il suo tour mondiale Joanne, Lady Gaga ha iniziato ad avere un “crollo psicotico“, che è arrivato al punto di farsi ricoverare in ospedale per “cure psichiatriche” perché aveva bisogno di una pausa dopo essere “crollata completamente“.

Ha definito la situazione “molto spaventosa” e non era sicura che la sua salute sarebbe migliorata. Di conseguenza, la cantante si sente “davvero fortunata” di essere viva e in salute oggi. Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, Lady Gaga ha cancellato diverse date del suo tour per problemi di salute.

Ho fatto A Star Is Born sotto l’effetto del litio. Un giorno mia sorella mi ha detto: “Non vedo più mia sorella”. E ho annullato il tour. Un giorno sono andata in ospedale per cure psichiatriche. Avevo bisogno di una pausa. Non potevo fare nulla… ero completamente crollata. È stato davvero spaventoso. C’è stato un periodo in cui non pensavo di poter migliorare… Mi sento davvero fortunata di essere ancora viva. So che potrebbe sembrare drammatico, ma sappiamo come può andare.

Una persona che ha davvero aiutato Lady Gaga in questo periodo difficile della sua vita è stato il suo attuale fidanzato, Michael Polansky, che ha incontrato nel 2019. Innamorarsi di qualcuno che teneva alla vera persona (Stefani Germanotta) dietro tutta la fama e la ricchezza “ha fatto una grande differenza“.

Tuttavia, ha dovuto ancora esplorare il suo tumulto interiore e imparare a essere se stessa con Michael, pur non sapendo come esserlo con gli altri. Essere innamorata di qualcuno che tiene alla vera me ha fatto una grande differenza. Come si impara a essere se stessi con qualcuno quando non si sa come esserlo con nessuno?

Ci sono voluti mesi e mesi e mesi per riscoprire tutto ciò che avevo perso. E onestamente penso che sia per questo che si chiama Mayhem. Perché quello che ci è voluto per recuperarlo è stato pazzesco.

Mentre promuoveva Mayhem, Lady Gaga ha rivelato che il suo sogno, ora che è fidanzata e sta pianificando il matrimonio, è quello di mettere su famiglia con Michael. Ora che la co-protagonista di A Star is Born si considera una “persona completa”, la sua visione positiva della vita la vede pianificare un futuro ancora più luminoso.