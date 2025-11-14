Dave Bautista condivide l’esperienza unica sulla lavorazione del suo ultimo action, Trap House

Dave Bautista rivela che Trap House, il suo prossimo action-thriller, segna una novità assoluta nella sua carriera. Diretto da Michael Dowse, il film segue due agenti della DEA sotto copertura mentre inseguono i propri figli adolescenti, che hanno iniziato a usare l’esperienza dei genitori per rapinare un cartello spietato.

In un’intervista con ScreenRant per Trap House, Dave Bautista spiega che l’action-thriller è un progetto speciale per lui perché ha partecipato fin dall’inizio alla realizzazione. Il film in realtà era partito in modo piuttosto diverso, e lui è stato fondamentale nel dargli la forma che ha poi raggiunto:

Questo è probabilmente il primo film a cui ho partecipato dall’inizio fino al giorno della fine delle riprese. Perché l’idea è nata da un mio amico di nome Brent Wagner, che mi ha chiesto: “Cosa ne pensi di questo film?” Inizialmente era un po’ diverso da quello che poi è diventato il film. La sua idea era che i ragazzi stessero effettivamente derubando i genitori.

Dissi: “Non mi piace. Non mi piace che i ragazzi rubino al governo e alle forze dell’ordine, ma se facessimo questo e ci aggiungessimo un tocco di novità?”. Gli piacque molto, e così avevo appena lavorato con un produttore di nome Mark Goldberg per un film intitolato Final Score. All’epoca eravamo molto uniti e cercavamo qualcos’altro da fare, così glielo proposi. Lui disse: “Troviamo uno sceneggiatore e facciamolo”. Fu così che iniziò tutto.

Tuttavia, nonostante la passione di Dave Bautista per Trap House, la programmazione rese le riprese del film una vera sfida. Dopotutto, Bautista è stato estremamente impegnato negli ultimi anni con l’acclamato Dune: Parte Due (2024) e altri progetti come The Killer’s Game (2024) e In the Lost Lands (2025):

Ci sono voluti anni per realizzarlo, e il motivo è dovuto ai miei impegni. Da quando mi è venuta quell’idea fino a quando abbiamo girato questo film, la mia carriera è diventata davvero impegnativa. Stavamo cercando di trovare una finestra temporale in cui poterlo programmare per due anni. Alla fine abbiamo trovato una finestra temporale molto piccola in cui avremmo potuto avere qualche mese per girare il film, ma avevo solo tre settimane libere, quindi hanno dovuto concentrare tutto il mio materiale per realizzarlo.

Ora che il film è pronto e il film è uscito negli USA, segna una pietra miliare speciale nella carriera di Dave Bautista. Come spiega la star, è il primo film che ha seguito dall’inizio alla fine, sia come produttore che come protagonista:

Ma ero davvero orgoglioso del fatto che questo fosse il primo film in cui ho avuto modo di produrre, dall’idea iniziale all’assunzione di uno sceneggiatore, fino alla presenza sul set. Questo era uno dei miei obiettivi principali anni fa. Quando sei un attore su commissione, puoi essere escluso dal processo creativo, e ho scoperto che non mi piaceva, e non volevo mai più ritrovarmi in quella posizione. Così, ho iniziato a cercare e creare progetti che potessi produrre per assicurarmi di essere parte del processo.

Trap House vanta un’impressionante schiera di attori non protagonisti attorno a Bautista, tra cui Sophia Lillis (Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri), Bobby Cannavale (Ant-Man), Tony Dalton (Better Call Saul), Jack Champion (Avatar: La via dell’acqua) e Kate del Castillo (The Cleaning Lady).

Per Dave Bautista, il 2025 è stato un anno impegnativo. In the Lost Lands è uscito in primavera (direttamente in streaming da noi), e ha recitato in Afterburn ad agosto. La star di Guardiani della Galassia è anche apparsa brevemente in Una pallottola spuntata al fianco di Liam Neeson. Dopo che In the Lost Lands e Afterburn hanno ricevuto un’accoglienza mista o negativa, Trap House ha l’opportunità di essere il film di Bautista con le migliori recensioni dell’anno.

Trap House segnerà l’ultimo film dell’anno per Bautista, ma è già pronto per un periodo intenso nei prossimi anni. L’attore apparirà in The Wrecking Crew, la cui data di uscita non è ancora stata fissata, oltre a The Legend of Aang – La leggenda di Aang. Bautista reciterà anche in Road House 2 di Prime Video, al fianco di Jake Gyllenhaal, e nel reboot di Highlander, al fianco di Henry Cavill.