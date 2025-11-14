Il nuovo film di Mads Mikkelsen, Dust Bunny, potrebbe essere violento quanto Hannibal

Il nuovo film con Mads Mikkelsen, Dust Bunny, ha ottenuto la classificazione dalla MPA (Motion Picture Association “Organizzazione statunitense dei produttori cinematografici”), e il pubblico dovrebbe aspettarsi un livello di violenza simile a quello di Hannibal, soprattutto alla luce del fatto che il nuovo progetto vede la star riunirsi con il regista dello show, Bryan Fuller. Il film in uscita negli USA segue una ragazzina che chiede aiuto al suo vicino sicario per eliminare il mostro sotto il suo letto.

In vista dell’uscita nelle sale cinematografiche il 12 dicembre, la MPA ha espresso il suo parere sui temi trattati in Dust Bunny, assegnando al film una classificazione R (vietato ai minori di 17 anni). Il film ha ottenuto la classificazione solo per “un po’ di violenza”, il che lo rende più o meno in linea con quanto presentato in Hannibal.

Sebbene Hannibal sia andato in onda sulla NBC, ha costantemente superato i limiti con i suoi contenuti. La violenza vera e propria è stata usata con parsimonia nella serie, a favore di immagini horror surreali e da incubo, ma quando presente, era solitamente sanguinosa.

Cancellato dopo tre stagioni, le richieste per una quarta stagione di Hannibal continuano, ma questa nuova reunion tra Bryan Fuller e Mads Mikkelsen è la cosa più vicina che i fan potranno vedere per ora. Dust Bunny è stato presentato in anteprima al TIFF a settembre, ottenendo recensioni estremamente positive dal pubblico per le sue ottime interpretazioni e la sua immaginazione.

Su Rotten Tomatoes, il film gode di un notevole punteggio del 93%, ottenuto da 28 recensioni. Questo punteggio potrebbe variare con l’aggiunta di ulteriori recensioni, ma il film, che vede la partecipazione anche di Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Sophie Sloan e Nóra Trókan, si preannuncia come una nuova degna collaborazione per Fuller e Mikkelsen.

Il film segna il debutto alla regia di Fuller e, se l’ottima accoglienza della critica si tradurrà in un successo commerciale, probabilmente non sarà l’ultimo. Un adattamento di Christine di Stephen King avrebbe dovuto rappresentare il debutto di Fuller in questo ambito, ma non è chiaro a che punto sia il progetto. Al momento in cui scrivo, il creatore di Hannibal non ha altri progetti cinematografici in programma.