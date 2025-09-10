Chloé Zhao riflette sull’esperienza “intensa” di Eternals

Prima che Eternals uscisse nelle sale nel 2021, l’entusiasmo per il film era alle stelle. Il film aveva al timone la vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao e sembrava destinato ad aggiungere un nuovo team di supereroi all’MCU, con un cast ancora più ricco di quello di The Avengers.

Quando però sono arrivate le recensioni, il film è stato considerato il primo “Rotten” dei Marvel Studios su Rotten Tomatoes. Se a ciò si aggiunge il fatto che è uscito durante gli ultimi mesi della pandemia, il blockbuster ha faticato a lasciare il segno al botteghino, incassando solo 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sebbene non si possa negare che fosse un po’ troppo ricco, Eternals aveva molti aspetti che funzionavano. Eppure, quattro anni dopo, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato piani per risolvere il cliffhanger del film (e non c’è nulla che suggerisca che rivedremo questi personaggi da nessuna parte).

Parlando con The Hollywood Reporter, Chloé Zhao ha spiegato perché si è presa una pausa di quattro anni dopo Eternals. “Avevo bisogno di una pausa dopo Eternals e Nomadland perché questi due film sono stati molto intensi”, ha detto la regista ridendo. “[Li ho girati] uno dopo l’altro, e sono usciti subito. Quindi penso che sia stato il risultato di un decennio di lavoro senza sosta.”

Alla domanda se fosse preoccupata per la reazione della critica al suo ultimo film, Hamnet, dopo che Nomadland ha ricevuto recensioni entusiastiche e Eternals è stato stroncato, ha spiegato: “Penso che sia come quando hai un figlio. Fai tutto il possibile per crescerlo, e probabilmente hai commesso degli errori lungo il percorso, [cose] che avresti voluto fare meglio.”

“Parlo degli ultimi due film che ho girato e che sono usciti contemporaneamente [Nomadland ed Eternals] – poi li mandi nel mondo, e il mondo avrà reazioni inaspettate nei loro confronti, su cui non hai alcun controllo”, ha continuato Zhao. “Devi imparare ad amare l’imperfezione dei tuoi figli, perché questo significa amare l’imperfezione in te stesso. E non è stato un processo facile per me l’ultima volta.”

La regista di Eternals non è rimasta con le mani in mano a compiangersi durante quei quattro anni, mentre sviluppava Hamnet ed è strettamente coinvolta nel prossimo reboot di Buffy l’ammazzavampiri con Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong. “Beh, non credo sia un segreto [dire] che sto lavorando a Buffy l’ammazzavampiri”, ha detto alla redazione, osservando: “Sta andando bene.”