Mark Hamill sulla sua carriera: “Cerco ruoli che non avrei mai immaginato per me”

Mark Hamill non è interessato ai film Marvel, o in generale a quei grossi film che comportano lunghi periodi fuori di casa. Parlando con GamesRadar+ durante il tour promozionale per The Long Walk, l’icona di Star Wars ha dichiarato di essere giunto a un punto della sua carriera in cui è interessato solo a ruoli che “non avrebbe mai immaginato” di interpretare. Ciò significa che Hamill, come già ribadito in precedenza, probabilmente non tornerà nei panni dell’eroe Luke Skywalker.

“Più si invecchia, meno ci si preoccupa”, ha detto Hamill riguardo alla sua carriera di attore. “Ho detto al mio agente: ‘Continuerò a fare doppiaggio, ma non mi piace l’idea di andare sul set e lasciare la mia famiglia’. Perché con il doppiaggio, le sessioni durano quattro ore. Potresti averne due in un giorno, ma poi torni a casa da tua moglie e dai tuoi cani e dormi nel tuo letto. Quello che volevo dire è che sono arrivato a un punto in cui non ho più quella passione che mi brucia dentro“.

“Non sto al telefono con il mio agente dicendo: ‘Devo recitare in un film Marvel’. Non mi interessa”, ha continuato Hamill, sottolineando che recentemente si è ritrovato in una serie di film quasi per caso. “Mi hanno offerto Il Robot selvaggio e io adoro l’animazione. È proprio il mio campo”, ha detto Hamill. “In quel caso, ho potuto dormire nel mio letto. Lo stesso vale per The King of Kings, uscito a Pasqua. Ma poi, per The Life of Chuck, avevo lavorato con Mike Flanagan in La caduta della casa degli Usher”.

“E pensavo che, vista la reputazione di Mike e quella di Stephen King, sarebbe stato il film horror soprannaturale più epico di tutti i tempi, e non riuscivo a credere a quanto fosse atipico per entrambi. E, a differenza di qualsiasi cosa avessi mai fatto o di cui avessi mai fatto parte, ho detto: ‘Oh, devo assolutamente farlo’. Non è un gran problema“.

Hamill ha poi accettato di partecipare a The Long Walk perché il ruolo del Maggiore era l’esatto opposto dell’eroico protagonista. Il film è stato girato anche in Canada, che è “un paese così bello. E in un certo senso funziona perché sei isolato. Sei lontano da casa. Sei molto più concentrato sul materiale che hai a disposizione perché non hai a che fare con i tuoi libri, i tuoi giocattoli, la tua TV e tutte le altre cose che hai a casa”.

Hamill, in precedenza, aveva rivelato al Comic-Con durante l’estate che stava pensando di ritirarsi dalla recitazione nel 2019 dopo aver completato la sua ultima apparizione nei panni di Luke Skywalker in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. “Pensavo che in questa fase della mia carriera avrei passato più tempo con un metal detector, vagando per la spiaggia, giocando con i cani nel cortile di casa”, ha detto Hamill.

“Ho detto al mio agente: ‘Sai una cosa? Non sono più motivato. Penso che mi ritirerò e mi dedicherò al doppiaggio’. E gli unici che si sono opposti sono stati il mio agente e mia moglie, perché, sai, è un bene che io sia fuori casa ogni tanto”. Possiamo dunque aspettarci di continuare a vedere Mark Hamill recitare, anche se in ruoli diversi da quelli per cui è stato sino ad oggi conosciuto. Il che apre naturalmente le porte a tante possibili sorprese.