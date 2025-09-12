Wolf King Stagione 2, spiegazione del finale

Il finale della seconda stagione di Wolf King ruota intorno alla caduta di Drew e all’incoronazione del principe Lucas come nuovo sovrano di Lyssia, grazie all’appoggio del werelord di Bast, Orsino, e di Lord Vanmorten. Ma come si è arrivati a questo punto? La stagione inizia con il rapimento di Gretchen da parte di Lucas, con l’aiuto di Vankaskan e di un soldato di Re Leopold.

Grazie ai poteri necromantici di Hector, Drew e Whitley scoprono la direzione del viaggio e partono per salvarla. Lungo la strada incontrano figure chiave come Baron Ewan, Count Kesslar, Broghan, Conrad, Orsino e Trent. Intanto, Re Leopold mantiene il controllo di Highcliff con il supporto di Vanmorten, cercando di tenere a bada nobili rivali come Manfred, Mikkel, Bergan, Amelie, Vega e lo stesso Hector. Mentre Drew viene fatto prigioniero, i Catlords di Bast si muovono a sostegno di Leopold, scatenando una spirale di conflitti e tradimenti.

La confessione di Drew

Dopo essere stato catturato da Vankaskan, Drew viene incatenato con manette d’argento e tormentato da Broghan, trasformato in zombie. Vankaskan pretende che firmi una falsa confessione, negando la sua discendenza da Wergar, minacciando di distruggere tutte le città a lui fedeli. Drew rifiuta, ma quando scopre che anche il fratello adottivo Trent è in pericolo, esita. Parallelamente, Hector lotta con i suoi nuovi poteri di negromante mentre Vega guida i sopravvissuti verso le Isole Cluster, lontano da Lyssia. Alla fine, Drew firma la confessione, ma prima che venga usata la brucia, scatenando l’ira di Vankaskan, che libera contro di lui orde di zombie.

La missione di salvataggio di Gretchen

Nel frattempo, Gretchen e Whitley, risvegliatesi da una trance, vengono condotte da Baba Korga e dai suoi Romari. Qui ritrovano vecchie conoscenze, ma devono affrontare la presenza ambigua di Ewan e Conrad, colpevoli di essersi piegati a Lucas. Le due ragazze chiedono loro di riscattarsi aiutandole a liberare Drew. Accettato il patto, pianificano l’assalto alla torre dove Drew è tenuto prigioniero. Durante la lotta, Drew riesce a spezzare le catene grazie all’attacco dello zombie Broghan, perdendo però una mano. Trasformatosi in lupo mannaro, riesce a liberarsi e a uccidere definitivamente Broghan, mentre Whitley apre il passaggio per raggiungerlo.

Leopold muore

Lo scontro in cima alla torre degenera: le fiamme consumano l’edificio e gli zombie si rivoltano contro Vankaskan, uccidendolo. Drew, per salvare Trent, attira i non-morti lontano, lanciandosi dalla torre. Tuttavia, non cade in acqua: viene catturato dall’alleato di Kesslar e portato sulla sua nave, destinato a non rivedere più Lyssia. Trent riesce a fuggire con la spada di Wergar, mentre Gretchen, Whitley e gli altri assistono impotenti. Intanto Hector, a distanza, percepisce il sacrificio dell’amico e nota che il marchio oscuro sulla sua mano inizia a svanire.

Il finale si chiude con Orsino che conduce Lucas a Highcliff. Re Leopold, ignaro del tradimento, lo accoglie, ma Vanmorten lo immobilizza permettendo a Lucas di pugnalarlo. Orsino incorona il nuovo sovrano, sancendo la morte di Leopold e il trionfo del principe. L’ascesa di Lucas, accompagnata dalle parole “Lunga vita al re”, segna l’inizio di una nuova era per Lyssia, fatta di tradimenti, sacrifici e potere.