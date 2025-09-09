Michael Caine torna a lavorare a 92 anni per Last Witch Hunter 2 di Vin Diesel per la Lionsgate

Michael Caine sta valutando un ritorno alla recitazione con un sequel di The Last Witch Hunter della Lionsgate. La leggenda del cinema novantaduenne è pronta a tornare dalle scene per il film, che vedrà anche il ritorno di Vin Diesel nel ruolo di protagonista. Il sequel è in fase di sviluppo accelerato presso la Lionsgate e la casa di produzione di Diesel, One Race Films, come è stato confermato da Variety.

Sebbene l’accordo con Caine non sia ancora stato finalizzato, l’attore dovrebbe riprendere il ruolo che ha interpretato nel film originale del 2015 The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe. Caine ha interpretato Dolan, un sacerdote che assiste il guerriero Kaulder, interpretato da Diesel, nella sua lotta per fermare una piaga propagata da una regina strega.

L’originale The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe era in qualche modo un progetto appassionante per Diesel, che ha promosso il film d’avventura come un adattamento delle sue campagne di “Dungeons & Dragons”, in cui interpretava il personaggio originale di Melkor, il cacciatore di streghe. Distribuito nell’ottobre 2015 dalla Lionsgate, il film ha incassato solo 27 milioni di dollari in Nord America, ma ha avuto un successo maggiore all’estero con 119 milioni di dollari nei territori internazionali. Secondo la Lionsgate, la seconda vita di “L’ultimo cacciatore di streghe” in formato digitale e home video, che include una delle posizioni tra i film più visti su Netflix quest’anno, ha portato allo sviluppo del sequel 10 anni dopo.

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe è cresciuto dal suo lancio nelle sale fino a diventare uno dei film preferiti dai fan di tutto il mondo, con il pubblico che ha continuato a scoprirlo e a rivederlo su ogni piattaforma negli ultimi dieci anni. Questo entusiasmo duraturo ha reso chiaro che c’è voglia di altre storie ambientate in questo mondo”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del gruppo Lionsgate Motion Picture, in una dichiarazione che conferma lo sviluppo del sequel. “Vin e io abbiamo collaborato molte volte nel corso degli anni, ed è una vera forza nel nostro settore. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con lui nel suo ritorno a questo ruolo iconico, e sono emozionato dal fatto che i progressi nella tecnologia cinematografica ci consentano ora di realizzare in modo economico un sequel su scala ancora più ambiziosa”.

Il sequel di “The Last Witch Hunter” sarebbe il primo film di Caine dopo aver annunciato il suo ritiro dalla recitazione nel 2023 all’età di 90 anni. Ha rivelato la sua decisione mentre promuoveva la sua ultima apparizione sullo schermo in “The Great Escaper” di Oliver Parker, che racconta la storia di un veterano della Seconda Guerra Mondiale che fugge dalla casa di cura in cui è ricoverato per partecipare alla commemorazione dell’anniversario del D-Day.