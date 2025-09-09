The Chair Company: prime foto e data di uscita per la nuova serie HBO

La nuova serie comica di Tim Robinson, The Chair Company, debutterà su HBO e HBO Max il 12 ottobre. Co-creata da Robinson e dal suo collaboratore di “I Think You Should Leave” Zach Kanin, la serie segue le vicende di un uomo che inizia a indagare su una cospirazione di vasta portata dopo aver subito un imbarazzante incidente sul lavoro.

La serie di otto episodi andrà in onda con cadenza settimanale, fino al finale di stagione previsto per il 30 novembre.

Chi sono i protagonisti di The Chair Company?

Robinson interpreta William Ronald Trosper insieme ai protagonisti della serie Lake Bell nel ruolo di Barb Trosper, Sophia Lillis nel ruolo di Natalie Trosper, Will Price nel ruolo di Seth Trosper e Joseph Tudisco nel ruolo di Mike Santini. Lou Diamond Phillips ricopre il ruolo ricorrente di Jeff Levjman.

Robinson e Kanin sono i produttori esecutivi di The Chair Company insieme ad Adam McKay e Todd Schulman per HyperObject Industries, Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. DeYoung, che ha recentemente diretto Robinson nella commedia della A24 “Friendship”, è il regista della serie insieme ad Aaron Schimberg.

Robinson è noto soprattutto per aver co-creato e interpretato “I Think You Should Leave”, la serie comica assurda che è diventata un fenomeno su Netflix e ha dato vita a un tour dal vivo. In precedenza, lui e Sam Richardson hanno recitato nella sitcom “Detroiters” e hanno lavorato come co-creatori insieme a Kanin e Joe Kelly.

Robinson è stato anche autore e membro del cast di “Saturday Night Live”, dove molte delle sue idee per sketch inutilizzate sarebbero poi apparse in qualche forma in “I Think You Should Leave”. Tra i suoi crediti come attore figurano anche “Documentary Now!” e il film di Seth Rogen “An American Pickle”.