Michael Shannon commenta “quella” scena de L’Uomo d’Acciaio: “Sono orgoglioso di questo film”

L’Uomo d’Acciaio (qui la recensione) di Zack Snyder è forse uno dei film di supereroi più controversi in circolazione. Tutto, dal suo tono cupo alla caratterizzazione del Boy Scout Blu, continua a essere oggetto di dibattito tra i fan ancora oggi. All’epoca della sua uscita, il film avrebbe dovuto rappresentare il ritorno trionfale del suo personaggio principale sul grande schermo. Invece, la scarsa accoglienza della critica (57% di RT) gli ha impedito di raggiungere il suo pieno potenziale.

Ora, tuttavia, un importante difensore del film si è fatto avanti per esprimere la sua opinione: il Generale Zod in persona, Michael Shannon. L’attore ha recentemente ripercorso la sua carriera per Vanity Fair. Uno dei progetti toccati è stato L’Uomo d’Acciaio, dando all’attore l’opportunità di esprimere la sua opinione sul film. In primo luogo, Shannon ha affrontato la questione di Superman che uccide Zod, affermando:

“Oh, cavolo, vorrei solo che la gente non uccidesse nessuno. Punto. Voglio dire, che siano alieni dallo spazio o persone normali. Immagino che una delle controversie di questo film – e Zack [Snyder] ha davvero progettato tutto questo – sia che Superman non dovrebbe uccidere nessuno. Quindi, l’ho messo in una situazione in cui, se vuole salvare queste persone, deve uccidermi, e lo fa. E questo ovviamente ha portato a un sacco di sturm un drang, o come si dice.”

Come ha detto Shannon, uno degli aspetti più discussi e – a volte – decisamente odiati del film è Kal-El che spezza il collo a Zod durante la battaglia finale. Sebbene il messaggio della scena sia chiaro – voler far sentire al pubblico il peso della decisione di Superman – la sua esecuzione è stata imperfetta. Sì, Superman avrebbe dovuto compiere il sacrificio morale supremo per aiutare l’umanità. Tuttavia, avrebbe potuto essere mostrato in un modo che non lasciasse il pubblico frustrato dalle diverse soluzioni possibili per risolvere il conflitto.

Riguardo al film nel suo complesso, Shannon ha dichiarato di aver amato sia lavorare con Zack Snyder sia il processo di realizzazione di quello che sarebbe diventato il primo capitolo del DCEU.

“Ho adorato lavorare con Zack [Snyder] e ho adorato realizzare questo film. Credo che molti dicano: ‘Oh, non è quello che fa di solito. Ha solo cercato la grossa paga’, o qualcosa del genere, ma sono orgoglioso di questo film. Penso che parli davvero di qualcosa.”

Michael Shannon ha presentato un’idea intrigante affermando che L’Uomo d’Acciaio aveva qualcosa da dire. Anche se potrebbe sembrare una critica ad altri cinecomic, potrebbe non essere necessariamente questa la sua intenzione. Potrebbe invece riferirsi alla rilevanza del film. Al giorno d’oggi, i film di supereroi sono una dozzina, quindi c’è una formula che il pubblico si aspetta da loro, e a cui si rifanno anche molti film tratti dai fumetti.

A parte l’opinione di Michael Shannon sul film, è bello sapere che ha ricordi piacevoli e un atteggiamento di apprezzamento per il film. Gli attori che recitano in film di supereroi, in particolare quelli che non hanno ricevuto grandi consensi, a volte possono essere sprezzanti nei confronti del loro lavoro. Per questo motivo, è confortante sentire un attore di un progetto controverso come L’Uomo d’Acciaio ripensare al film con affetto e trovare aspetti da apprezzare.

L’Uomo d’Acciaio è disponibile in streaming su Netflix.