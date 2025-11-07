HomeCinema News2025

Michael Shannon commenta “quella” scena de L’Uomo d’Acciaio: “Sono orgoglioso di questo film”

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
zod-Michael-shannon

L’Uomo d’Acciaio (qui la recensione) di Zack Snyder è forse uno dei film di supereroi più controversi in circolazione. Tutto, dal suo tono cupo alla caratterizzazione del Boy Scout Blu, continua a essere oggetto di dibattito tra i fan ancora oggi. All’epoca della sua uscita, il film avrebbe dovuto rappresentare il ritorno trionfale del suo personaggio principale sul grande schermo. Invece, la scarsa accoglienza della critica (57% di RT) gli ha impedito di raggiungere il suo pieno potenziale.

Ora, tuttavia, un importante difensore del film si è fatto avanti per esprimere la sua opinione: il Generale Zod in persona, Michael Shannon. L’attore ha recentemente ripercorso la sua carriera per Vanity Fair. Uno dei progetti toccati è stato L’Uomo d’Acciaio, dando all’attore l’opportunità di esprimere la sua opinione sul film. In primo luogo, Shannon ha affrontato la questione di Superman che uccide Zod, affermando:

“Oh, cavolo, vorrei solo che la gente non uccidesse nessuno. Punto. Voglio dire, che siano alieni dallo spazio o persone normali. Immagino che una delle controversie di questo film – e Zack [Snyder] ha davvero progettato tutto questo – sia che Superman non dovrebbe uccidere nessuno. Quindi, l’ho messo in una situazione in cui, se vuole salvare queste persone, deve uccidermi, e lo fa. E questo ovviamente ha portato a un sacco di sturm un drang, o come si dice.”

Come ha detto Shannon, uno degli aspetti più discussi e – a volte – decisamente odiati del film è Kal-El che spezza il collo a Zod durante la battaglia finale. Sebbene il messaggio della scena sia chiaro – voler far sentire al pubblico il peso della decisione di Superman – la sua esecuzione è stata imperfetta. Sì, Superman avrebbe dovuto compiere il sacrificio morale supremo per aiutare l’umanità. Tuttavia, avrebbe potuto essere mostrato in un modo che non lasciasse il pubblico frustrato dalle diverse soluzioni possibili per risolvere il conflitto.

Riguardo al film nel suo complesso, Shannon ha dichiarato di aver amato sia lavorare con Zack Snyder sia il processo di realizzazione di quello che sarebbe diventato il primo capitolo del DCEU.

“Ho adorato lavorare con Zack [Snyder] e ho adorato realizzare questo film. Credo che molti dicano: ‘Oh, non è quello che fa di solito. Ha solo cercato la grossa paga’, o qualcosa del genere, ma sono orgoglioso di questo film. Penso che parli davvero di qualcosa.”

Michael Shannon ha presentato un’idea intrigante affermando che L’Uomo d’Acciaio aveva qualcosa da dire. Anche se potrebbe sembrare una critica ad altri cinecomic, potrebbe non essere necessariamente questa la sua intenzione. Potrebbe invece riferirsi alla rilevanza del film. Al giorno d’oggi, i film di supereroi sono una dozzina, quindi c’è una formula che il pubblico si aspetta da loro, e a cui si rifanno anche molti film tratti dai fumetti.

A parte l’opinione di Michael Shannon sul film, è bello sapere che ha ricordi piacevoli e un atteggiamento di apprezzamento per il film. Gli attori che recitano in film di supereroi, in particolare quelli che non hanno ricevuto grandi consensi, a volte possono essere sprezzanti nei confronti del loro lavoro. Per questo motivo, è confortante sentire un attore di un progetto controverso come L’Uomo d’Acciaio ripensare al film con affetto e trovare aspetti da apprezzare.

L’Uomo d’Acciaio è disponibile in streaming su Netflix.

Articolo precedente
Sadie Sink continua a essere molto cauta sul suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved